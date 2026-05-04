政府擬規定夾公仔機及彈珠機店領牌經營　或須加入沉迷成癮警告

民政及青年事務局向立法會提交文件，指留意到近年出現在不同處所設有的遊戲設施。例如商場、零售店或飲食處所內的少量「夾公仔機」或其他有獎遊戲，或設於主題式消閒空間的遊戲角落等。局方建議修訂《賭博條例》及相關條文，解除有關以公眾娛樂場所牌照為「組織及經營有獎娛樂博彩遊戲」必要前提的規定，使牌照處可直接向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照。

為加強對有獎娛樂遊戲牌照處所的規管，牌照處將會實施一系列措施，包括根據法例施加特別發牌條件，要求所有持牌人在處所入口張貼告示，列明處所內的裝置已獲發牌，以提高持牌裝置的辨識度。當局亦會考慮配合修例，而加入其他牌照條件，例如加入有關沉迷成癮的警告。

網吧不得提供住宿服務

此外，局方計劃將對「網吧」的規管原則，由自願遵守提升至強制性。政府建議的第一項方案是將網吧直接納入《遊戲機中心條例》的發牌制度規管，包括納入針對防火、樓宇安全等牌照條件。不過，網吧將受現行發牌條件約束，包括穿著校服者不得進入；每間遊戲機中心只可作為「成人場」（即只容許16歲及以上人士進入）或作為「兒童場」（即只容許16歲以下人士進入）等發牌條件。

另一方案是，訂立類似現時規範電子競技場地的制度，讓網吧在符合政府提出的條件下，申請豁免申領遊戲機中心牌照。政府建議網吧同樣須符合樓宇、消防、通風等安全規定。政府認為此機制屬於平衡做法，既可規管網吧，如不得提供住宿服務，以保障使用者安全。又避免沿用針對傳統遊戲機中心的牌照條件(例如對進場人士的年齡限制）對營運模式帶來的規限。