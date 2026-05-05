世界盃6.11開波！ 揭幕+四強+決賽 ViuTV免費播25場

2026美加墨世界盃將於6月11日至7月19日舉行，今屆賽事由美國、加拿大及墨西哥3個國家合辦，「決賽周」增至48隊更屬史上規模最大，球王美斯及C朗拿度的「最後一舞」亦是全球焦點。香港電訊(6823)Now TV及電訊盈科(008)ViuTV昨公布本地轉播安排，NowTV將透過收費平台直播全部104場賽事；而ViuTV亦會免費播放25場賽事，包括揭幕戰、兩場四強賽事及決賽。

今屆世界盃「決賽周」球隊由32隊增至48隊，比賽場次亦由64場增至104場。香港電訊個人業務行政總裁林國誠認為，比賽增加變相提供更多廣告時段，提升對廣告客戶的吸引力。他透露，今屆世界盃的廣告客戶及合作夥伴均較上屆多，同時不再僅集中於飲品零食類別。他又期望，世界盃可振興本港夜經濟，NowTV會藉此舉辦更多戶外推廣活動。另外，信和集團亦公布旗下三大商場包括奧海城將足本播放全部104場賽事。