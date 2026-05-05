廉署拘7人包括法團主席　圖奪大廈大維修工程

廉署上周一及周二（4月27日及28日）採取執法行動，打擊一個專門針對單幢樓宇大維修工程的貪污集團，拘捕5男2女，年齡介乎37歲至75歲，當中包括業主立案法團主席、工程承辦商東主，以及工程顧問公司的董事和聘用的註冊檢驗人員。 承辦商東主透過親友公司以低價取合約 廉署表示，接獲市民舉報，懷疑位於旺角一座商住大廈的大維修工程招標過程可能涉及貪污。廉署揭發被捕承辦商東主，涉嫌透過親友暗中持有涉案工程顧問公司，用低價取得工程顧問合約，並在招標過程中隱瞞承辦商及工程顧問的雙重身分和利益衝突，意圖誘使法團揀選其工程承辦商進行大維修。

法團主席疑包庇 廉署調查發現，該工程顧問公司並沒有按法團要求，申報與該工程承辦商的利益衝突，而業主立案法團主席懷疑縱容包庇，可能涉及貪污。因有業主對招標過程存疑，涉案承辦商最終未能獲取該項價值約2,000萬元的工程合約。 廉署調查又發現，被捕註冊檢驗人員正職從事金融業，懷疑她在有關工程並沒有根據建築物條例履行檢驗職責而簽署建築物檢驗報告。廉署已同步將相關建築物檢驗資料轉介屋宇署跟進。 涉事公司另涉兩個樓宇維修項目