北角貨車溜前傷人　司機認不小心駕駛罰4000元

一輛中型貨車去年6月在北角長康街斜路卸貨期間，疑失控溜前沿斜路衝向英皇道，撞向路邊燈柱後停下，導致貨車乘客、即司機父親受傷。肇事47歲貨車司機被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，他否認控罪，案件經早前開審後，今日(29日)在東區裁判法院續審。暫委裁判官何子俊裁定危駕罪表面證供不成立，但裁定不小心駕駛罪表證成立，被告隨即表示承認該罪，最終判罰款4,000港元。

危駕罪表證不成立 被告鄧波，報稱貨車司機，被控於2025年6月15日，在長康街與英皇道交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致梁耀基身體受嚴重傷害。

承認事實指案發當日約晚上9時許，被告駕駛手動檔的涉案貨車並停泊在長康街左線，事主是被告的父親且是車上唯一乘客。被告曾煞車、置於空檔及拉手掣，但未關掉引擎，之後他打開尾板上落貨物。事主到車頭，突然間貨車向前移動，被告數次嘗試跳上司機位但不成功。事主亦嘗試扭重軚盤，貨車撞上燈柱後停止。事主被送往醫院治理，左腳脛骨骨幹骨裂及左腳拇指撕裂，經檢驗車輛後發現貨車手掣仍有3格才拉盡。被告在警誡下稱有拉手掣，但有可能無拉盡。

裁判官何子俊今日表示，車輛溜前一刻，被告並非身處駕駛座，停車時拉起的手掣理應足以制動，故不構成危險駕駛元素。不過被告下車前，他停駛車輛的行動屬駕駛，當時行為亦可延伸至後來發生的結果。裁判官最終裁定就危駕控罪表證不成立，但考慮到被告停車時沒關引擎、車輛置於空檔、以及沒有把手掣拉盡到第9格，故裁定不小心駕駛罪表證成立。被告隨即表示承認該罪，裁判官指被告案發時泊車方式並非盡善盡美，但基於他對案件已有相當悔意，判罰款4,000港元。

案件編號：ESCC 3119/2025