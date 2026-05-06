小學女教師涉迪士尼偷3500元貨品　辯方指被告患精神病無意圖犯案

一名46歲小學女老師涉去年3月在香港迪士尼樂園的商店內偷取16件合共約值逾3,500港元的商品，被控一項盜竊罪。被告否認控罪，案件今日(6日)於西九龍裁判法院開審。庭上披露，案發當日被告持有殘疾人士登記證，殘疾類別為精神病，惟保安未有讓她冷靜反而施壓。截停被告的保安員稱當日被告精神狀況正常，並曾表示只買了一件襯衣，其他貨品則未有付款。辯方透露，會爭議被告當時無意圖犯案。
46歲被告吳泳儀，報稱任職小學老師，被控一項盜竊罪，指她於2025年3月21日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊一個購物袋、三個鎖匙扣、兩個透明塑膠套、一條徽章帶、一個腰包、一個卡片套、一個黑色袋、兩頂帽、一個環保袋、一件衫、一件衞衣及一個斜孭袋，總值3,553港元。
控辯雙方承認事實指被告於案發當日下午在涉案商店被捕，當時她是迪士尼樂園白金卡會員，及持有殘疾人士登記證，類別為「精神病」。辯方反對被告對樂園保安的口頭招認，以及錄影會面招認，並指被告患精神病，但樂園保安圍住被告施壓。被告有表示情緒混亂，而保安叫被告承認無付款才放行。另外，警員進行錄影會面時，未有解釋權利及曾誤導被告。
迪士尼樂園便裝女保安陳瑩毅(音譯)供稱，當日目睹被告身上有一個手挽袋、一個小手袋以及一個環保袋，其後把3個鎖匙扣放入袋，再四處張望離開商店。她和隊員在樂園大閘外截停被告，並把被告帶到樂園保安接見室。陳稱被告在接見室表示「今日淨係買咗一件衫」，其餘物品「全部未畀錢」，其後又稱「我依家可以畀返錢，可唔可以唔報警」，陳則稱會報案處理。陳又指其後得悉被告身上共有16件貨品在涉案店舖沒有銷售紀錄。陳指整個過程被告精神狀況正常，她和隊員亦無任何不當行為。
案件編號：WKCC 4093/2025