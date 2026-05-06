小學女教師涉迪士尼偷3500元貨品　辯方指被告患精神病無意圖犯案

一名46歲小學女老師被涉去年3月在香港迪士尼樂園的商店內偷取16件合共約值逾3,500港元的商品，被控一項盜竊罪。(資料圖片)

一名46歲小學女老師涉去年3月在香港迪士尼樂園的商店內偷取16件合共約值逾3,500港元的商品，被控一項盜竊罪。被告否認控罪，案件今日(6日)於西九龍裁判法院開審。庭上披露，案發當日被告持有殘疾人士登記證，殘疾類別為精神病，惟保安未有讓她冷靜反而施壓。截停被告的保安員稱當日被告精神狀況正常，並曾表示只買了一件襯衣，其他貨品則未有付款。辯方透露，會爭議被告當時無意圖犯案。

46歲被告吳泳儀，報稱任職小學老師，被控一項盜竊罪，指她於2025年3月21日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊一個購物袋、三個鎖匙扣、兩個透明塑膠套、一條徽章帶、一個腰包、一個卡片套、一個黑色袋、兩頂帽、一個環保袋、一件衫、一件衞衣及一個斜孭袋，總值3,553港元。