車Cam直擊｜觀塘繞道豐田狂飆　撼本田「舞龍」近一公里後撞欄停下

昨日(6日)下午3時07分，警方接獲報案，指觀塘繞道發生懷疑狂亂駕駛案件。一輛豐田私家車沿觀塘繞道右線往啟德方向行駛，途經香港郵政大樓對開時，突然切入左線撞壆，其後撞向左線一輛本田私家車，繼續狂飆約1公里至啟晴邨對出時，撞向風琴式防撞欄才停下。
從網上流傳的「車Cam」影片可見，該輛豐田私家車於昨日下午2時32分沿觀塘繞道右線行駛，前方的電單車見狀切入左線避車，豐田越過兩輛電單車後，突然切入左線撞向石壆，更一度凌空彈起，但沒有停車繼續行駛。另一條影片緊接事態發展，豐田在兩條行車線中間行駛，繼而從後撞向左線一輛本田私家車，導致本田360度旋轉失控，車尾和車頭先後撞壆，但豐田亦沒有停車，反而繼續「舞龍」在左右行車線之間穿插，其間多次撞向石壆彈起，情況有如「碰碰車」一樣。
3人受傷送院治理
意外中，一名25歲冼姓豐田男司機頭腳和胸口受傷，同行24歲女乘客呼吸困難。至於本田女司機受輕傷，3人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據悉，報案人為本田女司機，有人在警方調查時報稱輾到碎石後跣軚肇禍，事故原因仍有待調查。網上流傳的照片亦可見，事後涉事豐田撞在觀塘繞道、啟晴邨對出的風琴式防撞欄停下，一名男子躺在馬路，另一名白色吊帶背心女子在旁等待救援，大批警員及救護人員在場。