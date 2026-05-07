熱門搜尋:
網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 車Cam直擊 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-07 11:01
更新：2026-May-07 11:01

車Cam直擊｜觀塘繞道豐田狂飆　撼本田「舞龍」近一公里後撞欄停下

分享：
觀塘繞道豐田狂飆，撼本田「舞龍」近一公里後撞欄停下。(車cam L（香港群組）截圖)

觀塘繞道豐田狂飆，撼本田「舞龍」近一公里後撞欄停下。(車cam L（香港群組）截圖)

adblk4

昨日(6)下午307分，警方接獲報案，指觀塘繞道發生懷疑狂亂駕駛案件。一輛豐田私家車沿觀塘繞道右線往啟德方向行駛，途經香港郵政大樓對開時，突然切入左線撞壆，其後撞向左線一輛本田私家車，繼續狂飆約1公里至啟晴邨對出時，撞向風琴式防撞欄才停下。

從網上流傳的「車Cam」影片可見，該輛豐田私家車於昨日下午232分沿觀塘繞道右線行駛，前方的電單車見狀切入左線避車，豐田越過兩輛電單車後，突然切入左線撞向石壆，更一度凌空彈起，但沒有停車繼續行駛。另一條影片緊接事態發展，豐田在兩條行車線中間行駛，繼而從後撞向左線一輛本田私家車，導致本田360度旋轉失控，車尾和車頭先後撞壆，但豐田亦沒有停車，反而繼續「舞龍」在左右行車線之間穿插，其間多次撞向石壆彈起，情況有如「碰碰車」一樣。

adblk5
觀塘繞道豐田狂飆，撼本田「舞龍」近一公里後撞欄停下。(車cam L（香港群組）截圖) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3人受傷送院治理

意外中，一名25歲冼姓豐田男司機頭腳和胸口受傷，同行24歲女乘客呼吸困難。至於本田女司機受輕傷，3人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據悉，報案人為本田女司機，有人在警方調查時報稱輾到碎石後跣軚肇禍，事故原因仍有待調查。網上流傳的照片亦可見，事後涉事豐田撞在觀塘繞道、啟晴邨對出的風琴式防撞欄停下，一名男子躺在馬路，另一名白色吊帶背心女子在旁等待救援，大批警員及救護人員在場。

(香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單) (香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單) (香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單) (香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單) (香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單)
交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 5_23.jpg 9_14.jpg 10_13.jpg

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務