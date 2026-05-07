車Cam直擊｜觀塘繞道豐田狂飆　撼本田「舞龍」近一公里後撞欄停下

昨日(6日)下午3時07分，警方接獲報案，指觀塘繞道發生懷疑狂亂駕駛案件。一輛豐田私家車沿觀塘繞道右線往啟德方向行駛，途經香港郵政大樓對開時，突然切入左線撞壆，其後撞向左線一輛本田私家車，繼續狂飆約1公里至啟晴邨對出時，撞向風琴式防撞欄才停下。

從網上流傳的「車Cam」影片可見，該輛豐田私家車於昨日下午2時32分沿觀塘繞道右線行駛，前方的電單車見狀切入左線避車，豐田越過兩輛電單車後，突然切入左線撞向石壆，更一度凌空彈起，但沒有停車繼續行駛。另一條影片緊接事態發展，豐田在兩條行車線中間行駛，繼而從後撞向左線一輛本田私家車，導致本田360度旋轉失控，車尾和車頭先後撞壆，但豐田亦沒有停車，反而繼續「舞龍」在左右行車線之間穿插，其間多次撞向石壆彈起，情況有如「碰碰車」一樣。