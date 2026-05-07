全民造星「最美醫生」咖哩被指擅取公司顧客資料　警列盜竊案暫時無人被捕

曾參與ViuTV《全民造星IV》的「咖哩」黃雅慧，由公立醫院轉職醫美醫生。不過，最近醫療中心臻極指控「咖哩」疑擅自取走顧客的資料，公布終止與她的合作。警方列作盜竊案處理，暫時無人被捕。

臻極負責人接受傳媒訪問，指公司自今年3月起租用黃雅慧的診所行醫，黃有時會幫忙處理其公司病人，但雙方無僱傭關係。負責人指一直將顧客資料放在一個無上鎖的儲物櫃中。而在4月24日，該儲物櫃突然被鎖上。但她無鎖匙，經交涉後打開儲物櫃，發現內裡的文件不見了。

她引述黃雅慧指從來無見過，也沒有接觸過文件。至後來黃雅慧又告知對方已尋回部分文件，並將文件送到律師樓，叫臻極負責人與負責的律師聯絡。負責人估計遺失的文件涉及多於20名顧客的個人資料，已聯絡客人告知事件。她指不擔心被搶走客人，只擔心客人資料外洩。