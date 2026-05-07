全民造星「最美醫生」咖哩被指擅取公司顧客資料　警列盜竊案暫時無人被捕

曾參與ViuTV《全民造星IV》的「咖哩」黃雅慧，由公立醫院轉職醫美醫生。不過，最近醫療中心臻極指控「咖哩」疑擅自取走顧客的資料，公布終止與她的合作。警方列作盜竊案處理，暫時無人被捕。
臻極負責人接受傳媒訪問，指公司自今年3月起租用黃雅慧的診所行醫，黃有時會幫忙處理其公司病人，但雙方無僱傭關係。負責人指一直將顧客資料放在一個無上鎖的儲物櫃中。而在4月24日，該儲物櫃突然被鎖上。但她無鎖匙，經交涉後打開儲物櫃，發現內裡的文件不見了。
她引述黃雅慧指從來無見過，也沒有接觸過文件。至後來黃雅慧又告知對方已尋回部分文件，並將文件送到律師樓，叫臻極負責人與負責的律師聯絡。負責人估計遺失的文件涉及多於20名顧客的個人資料，已聯絡客人告知事件。她指不擔心被搶走客人，只擔心客人資料外洩。
負責人已就事件通報私隱專員公署、醫委會，及報警處理。警方回覆查詢指，尖沙咀警署分别於4月30日和5月4日接獲一公司負責人報案，指發現其放置於尖沙咀金馬倫道一診所儲物櫃內的文件不見了，懷疑被人在未經授權下帶走。經初步調查，案件暫列為盜竊跟進，暫時未有人被捕。
醫委會回覆指，由於醫委會具行使紀律處分的權力，故不適宜就個別醫生的紀律個案作出評論。
黃雅慧：公道自在人心
黃雅慧事後於社交平台回應指兩間公司是以合作形式經營業務，並非僱傭關係。而業務經營地點是她的公司，並無涉及外洩事件。由於事件將進入司法程序，法律團隊不建議她現階段公開交代更多事實。她又指：「公道自在人心，是非只在時勢，一切已交給律師處理。」