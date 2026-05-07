審計報告｜揭青年宿舍買貴貨「大嘥鬼」　青協將設專責小組檢視採購

審計署上周發出審計報告，揭香港青年協會經營的大埔青年宿舍PH2，採購家具及設備費用高昂，每部浴室暖風機連安裝運費等，平均每部9,400元；若以零售價計算，相同型號連同有關服務，只須1,900元至2,300元，貴3倍至近4倍。青協周三（6日）公布，將成立專責小組，全面檢視青年宿舍現行招標及採購程序，及已同意向政府退回已採購而未用的家具及設備的費用。

退回已採購未用家具設備費用

青協表示，就審計署近日發表有關「青年宿舍計劃」的審計報告已詳細審閱，並嚴肅對待公眾對公帑運用的關注，該會代表周三（5日）已與民政及青年事務局會面，匯報如何跟進相關建議的工作。

青協知悉民青局正就有關建議採取適當的跟進行動及優化措施，將全力配合民青局的工作，並將盡快成立專責小組，委託獨立專業人士及本會理事會成員，全面檢視現行青年宿舍之招標及採購程序，提出進一步建議，以釋除公眾疑慮。此外，亦已同意向政府退回已採購而未用的家具及設備的費用。青協強調「青年宿舍計劃」的核心目標，是為年輕人提供安居場所及成長機遇，定當秉持初衷，更好地符合社會各界對青年發展的期望。