機場偷行李回家發現無法打開後丟棄　小販管理主任判囚7個月

一名小販管理主任兼職遊學團領隊時，取回自己行李後再偷取他人行李箱，但回家後發現無法打開遂丟棄，今日(7日)在西九龍裁判法院判刑。裁判官施祖堯斥被告存心偷竊，其行為影響香港旅遊城市聲譽，而且失竊財物包括一部電腦，其私隱資料價值更高，考慮被告有良好背景及認罪，並願意賠償1.5萬元，最終判囚7個月。 被告李國政(42歲)，小販管理主任，被控一項盜竊罪，指他於去年7月6日，在香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓第五層（禁區）13號行李帶偷竊一個28吋卡其色行李箱，及一部手提電腦、20件襯衫、一些文具、一些護膚品，總共價值33,500元。

警誡下稱「一時不小心」取錯 案情指，男事主當日在首爾回港，他在行李帶前等了逾半小時仍未見，惟詢問後得知已上行李帶，遂報警處理。警方翻查閉路電視，發現被告在7號行李帶取了自己的篋後，再走到13號帶取走事主的篋。被告被捕後在警誡下稱「一時不小心」取錯篋，他嘗試開篋但不成功，故拿到樓下垃圾房扔掉。調查顯示，被告是公務員，他當日兼職旅行社領隊，由青島回港，只有一件行李。 行到大堂已感到後悔 辯方求情指，被告無法解釋自己當時的想法，當日行到大堂已感到後悔，想到已被閉路電視拍到，自知不能逃避，只好翌日扔掉，沒試過撬開行李箱。被告有一名同居女友，他平日要負責父母家用和醫療費等。被告任職食環署小販隊15年，在部門批准下兼職遊學團領隊多年，亦時常參與義工服務。

辯方指被告獲至少25位同事上司為他寫求情信，眾人對他有很高評價，讚揚他有誠信、樂於助人。被告的紀律聆訊未有結果，由於案件涉及不誠實因素，被告很大風險被革職，冀法庭考慮判處社會服務令報告或緩刑。 案件編號：WKCC 5417/2025