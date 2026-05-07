瑪嘉烈醫院腸炎智慧視診計畫恆常化　醫管局研討大會下周開鑼

長期病患者須定時覆診跟進病情，但難免阻礙日常生活。瑪嘉烈醫院早前試行「腸炎科智慧視診」計劃，讓患者定期完成經臨床驗證的「電子病人自評問卷」後，經專科護士會定期檢視後，可彈性選擇覆診模式。院方指，計劃下34%病人減少覆診次，稱計劃有助及早介入，避免病情惡化，給予病人多一重保障，並已把計劃恆常化，盼日後可把模式應用在其他疾病。醫管局亦強調，計劃目的並非要減少病人覆診。 瑪嘉烈醫院在2024年12月至2025年12月期間推出腸胃科智慧視診計劃，屬醫管局首個將電子病人自評問卷(ePROMs)整合至「HA Go」流動應用程式的相關項目。計劃讓病情穩定的患炎症性腸病病人，每四星期或按需要透過「HA Go」填寫自評問卷，再由專科護士監測數據，按需個別跟進。

若患者病情穩定，可選擇如期視像會診，亦可與專責護士商討免卻視像會診，並按需要選擇藥物送遞服務或去領取藥物。至於病情反覆的患者，專責護士會聯絡了解病情，按需要提早覆診及跟進。病人如有病情變化，亦可直接致電專科護士查詢。

問卷經國際臨床驗證 瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生胡兆濤指，全港大約有7,000名炎症性腸病患者，惟疾病多發於需要返學、返工的15歲至40歲青壯年人士，傳統的排期覆診對他們而言造成困擾。目前有500至600名在瑪嘉烈醫院覆診，參與本次先到計劃的佔十分一，即50名病人參與；當中77%是在職人士，有34%病人減少覆診次數，14%病人獲偵測到早期輕微復發。 胡兆濤續指，病人填寫的問卷經國際臨床驗證，具備良好準確性，能有效反應病情變化，問題也是醫生在病人傳統覆診時中常問的問題；暫時未有參與計劃的病人因嚴重腸炎發作入院，認為計劃有助及早介入，避免病情惡化，給予病人多一重保障。

計劃已經在瑪嘉烈醫院恆常化，醫護人員會評估病人病情是否穩定及是否的懂得使用手機應用程式，再邀請病人參與計劃，病人可選擇是否參與和退出。 醫院管：並非要減少病人覆診 醫院管理局研討大會程序委員會聯席主席孫天峯亦強調，本次計劃目的並非要減少病人覆診，而是希望可以提供適切的方案給有需要的病人，也讓醫生可以通過問卷確定病人其概況是否穩定，而這些資料均是病人自行提供，應該相當準確。 醫管局研討大會下周開鑼 另外，醫管局研討大會將在本月11日至13日在會展舉行，孫天峯指，活動有逾9,000人參與，約210名海外、內地和本地知名專家擔任講者，圍繞「慢性疾病管理、「持續醫療發展」、「醫學教育及全球人才發展」等主題交流。