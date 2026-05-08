涉機場偷行李 打不開棄垃圾房 小販管理主任囚7個月

一名小販管理主任兼職遊學團領隊，去年7月帶團由內地青島返港，在行李輸送帶取走自己行李箱後，再走到相隔4條行李帶取走另一行李箱，回家發現無法打開事主行李箱後棄於垃圾房，被捕後聲稱「一時唔小心攞錯人哋個喼」。小販管理主任昨承認盜竊罪，賠償1.5萬元及判囚7個月。裁判官指，機場盜竊比一般盜竊嚴重，影響香港作為旅遊城市的聲譽，無特別因素可判緩刑。 被告李國政(42歲)，被控於2025年7月6日在赤鱲角香港國際機場一號客運大樓第五層(禁區)行李帶13號，偷竊一個28吋卡其色行李箱、手提電腦、20件襯衫、一些文具及護膚品，總價33,500元。

隔4條行李帶偷喼 案情指，男事主於案發當日晚上從首爾返港，抵港後在13號行李帶等待約半小時，仍未見行李箱，遂到詢問處查詢，確認行李已放到行李帶，事主於是報警。警方翻查閉路電視發現，被告同日帶旅行團從中國青島返港，在17號行李帶取走自己的26吋行李箱後，再走到13號行李帶拿走事主的行李箱後離開。 被告拘捕及警誡時，聲稱「一時唔小心攞錯其他人個喼」；並透露回家後發現行李箱上鎖無法打開，於是放到垃圾房丟棄。雖然被告是公務員，但已獲准任導遊的額外工作。