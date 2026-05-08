涉機場偷行李 打不開棄垃圾房 小販管理主任囚7個月

一名小販管理主任兼職遊學團領隊，去年7月帶團由內地青島返港，在行李輸送帶取走自己行李箱後，再走到相隔4條行李帶取走另一行李箱，回家發現無法打開事主行李箱後棄於垃圾房，被捕後聲稱「一時唔小心攞錯人哋個喼」。小販管理主任昨承認盜竊罪，賠償1.5萬元及判囚7個月。裁判官指，機場盜竊比一般盜竊嚴重，影響香港作為旅遊城市的聲譽，無特別因素可判緩刑。
被告李國政(42歲)，被控於2025年7月6日在赤鱲角香港國際機場一號客運大樓第五層(禁區)行李帶13號，偷竊一個28吋卡其色行李箱、手提電腦、20件襯衫、一些文具及護膚品，總價33,500元。
隔4條行李帶偷喼
案情指，男事主於案發當日晚上從首爾返港，抵港後在13號行李帶等待約半小時，仍未見行李箱，遂到詢問處查詢，確認行李已放到行李帶，事主於是報警。警方翻查閉路電視發現，被告同日帶旅行團從中國青島返港，在17號行李帶取走自己的26吋行李箱後，再走到13號行李帶拿走事主的行李箱後離開。
被告拘捕及警誡時，聲稱「一時唔小心攞錯其他人個喼」；並透露回家後發現行李箱上鎖無法打開，於是放到垃圾房丟棄。雖然被告是公務員，但已獲准任導遊的額外工作。
辯方求情指，被告「講唔到自己當時諗緊咩」，他當日返抵住所樓下大堂已很後悔，並想到已被閉路電視拍到，自知不能逃避，只好翌日棄掉行李箱。
官︰比一般盜竊嚴重 有損香港作為旅遊城市聲譽
裁判官表示，機場盜竊比一般盜竊嚴重，因會影響香港作為旅遊城市的聲譽，而行李箱內有重要文件、證件及財物等，對受害人造成重大不便。裁判官續指，本案的行李箱內有手提電腦，當中或有相片、證件電子檔等個人資料，私隱失竊遠比數萬元的物質價值嚴重。被告刻意走到另一行李帶，存心偷竊整個行李箱，無特別因素可判緩刑，以12至15個月為起點，考慮被告認罪及已賠償，判處入獄7個月。