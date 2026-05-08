宏福苑聽證會｜後樓梯有「生口」 睇相以為臨時措施 房屋局ICU認小型工程施工期間無實地監察

大埔宏福苑火災獨立委員會的聽證會，昨傳召房屋局獨立審查組(ICU)高級屋宇保養測量師容兆倫作供。容兆倫指，火災前曾抽中宏福苑後樓梯窗戶工程作文件審核，從相片判斷僅以為窗戶損壞後改用木板臨時保護措施，現在才知悉用作供人出入的「生口」。就屋宇署2023年已加強抽查工程監工計劃書，容指，大火後才得悉該安排，並指若早知，ICU很大機會在大火前已實地視察。委員會主席陸啟康指，容兆倫的解釋很牽強，質疑他嘗試將責任推給屋宇署，並給人推卸責任的觀感。

容兆倫是ICU小型工程小組主管。他指在小型工程監管制度下，施工期間除非收到投訴，否則ICU不會巡查。就宏福苑居民所關心的棚網及發泡膠封窗等，他指與小型工程小組無關，應該由驗樓小組跟進，即獨立審查組高級屋宇保養測量師古小平所屬的小組；形容是分工，不會兩個組別同時處理同一件事。 以為窗戶損壞 杜淦堃︰每5層就有窗戶破爛？ 宏福苑工程中，小型工程小組共接獲48份申請，當中只隨機抽選2份作基本審查，其餘個案未有處理，其中一份涉及樓梯窗戶改動。委員會首席大律師杜淦堃問及審查相片時，有否發現樓梯窗戶已不見並變成「生口」。容兆倫承認曾看過相片，當時認為只是窗戶損壞後以木板保護，並不認為屬供人出入的「生口」。杜質疑大廈每數層即出現一個「生口」，難以理解為多處窗戶損壞，容回應當時未有留意數量。

容兆倫指，當時審查重點在於工程內容、結構計算及圖則資料，以及是否合規。他同意如工程在施工期間出問題，小組不一定能察覺。陸啟康問及ICU對施工安全是否零監管；容僅回應相關安全監察由承建商的專業人員負責。 屋宇署及消防處代表早前作供指「生口」屬違規情況，消防角度亦不可接受。容兆倫同意，ICU在基本審查階段無發現違規是有極大問題，並指單憑相片未能識別「生口」，但同意到現場會留意到。杜淦堃指問題在於ICU無實地視察，並展示一張相片顯示「生口」有鎖具及附有「嚴禁攀爬」告示，質疑不可能被視為保護窗戶的措施。容指當時無留意到有明顯違規。