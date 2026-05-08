宏福苑聽證會｜接宏福苑法團44次投訴 曾發出4封信件予時任主席促開會（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第24場聽證會，亦是第四輪聽證會的第3場會議。聽證會將傳召兩位位證人，分別是民政事務總署副署長(2)易志宏及時任房屋局獨立審查組(ICU)總監劉輔國。

【 11:45 更新】 委員陳健波指出，雖然現時設有物監局，管理公司的制度看似完善，但業主立案法團本身卻存在結構性問題。他以超過2,000個單位的大型屋苑為例，法團只需9名委員，甚至5人出席便可開會，其中3人同意即可通過議決，門檻過低容易引致決策草率；又指可能有部分法團成員謀求私利，進一步打擊擔任法團委員的意願。而且一旦成立法團後，若要解散極其困難，除非涉及重大事件並向土地審裁處申請，否則難以獲批。他指每年有關法團的投訴多達數百宗，認為若不正視根源，問題將持續惡化。

他建議，日後應更倚重受《物業管理服務條例》監管的管理公司，因為它們違規時可被追究法律責任，亦可聘請專業人士處理大型維修、招標等技術性工作，「專業對專業」能減低作弊機會，遠比由普通業主組成的法團更可靠。他強調，管理公司同時應尊重業主委員會的意見，由業主委員會收集居民聲音，但毋須承擔法律責任，這樣既能反映民意，又可減輕業主個人風險。易志宏同意其建議。

接宏福苑法團 44 次投訴 曾發出 4 封信件予時任主席促開會

【11:15更新】俞匡庭問及有關署方就宏福苑大火前的工作。他提到，署方就宏福苑的法團爭議收到44宗投訴，易志宏指署方已盡力處理。俞匡庭續指，2024年2月，宏福苑約5%業主根據《建築物管理條例》要求管委會主席召開業主大會，但時任法團主席鄧國權未有在法定的14日內召開。民政事務處接獲約19宗投訴或查詢後，曾發出4封信件予主席，要求時任業主立案法團主席開會。易志宏承認，現行制度下，若法團主席拒絕開會，業主要向土地審裁處申請命令。