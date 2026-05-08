宏福苑聽證會｜料6月再開　陸啟康指圍標涉黑社會不信可傳召（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第24場聽證會，亦是第四輪聽證會的第3場會議。聽證會將傳召兩位位證人，分別是民政事務總署副署長(2)易志宏及時任房屋局獨立審查組(ICU)總監劉輔國。

以執法部門結論作事實裁斷藍本 【17:05更新】陸啟康稱，由於委員會要審視專家報告、 收集各涉事方建議等，故未來數星期不會有聽證會，下輪聽證會將於6月中下旬進行。現行證供未能證實有圍標或不當行為，下一輪聆訊會以執法部門提交給委員會的報告結論，以及公眾諮詢中所收到資料作為事實裁斷的藍本。他又提到，執法部門曾披露圍標很多時都有黑社會參與，表示「不相信可以傳召黑社會作供」，因此將以執法部門調查結論作為第二職權範疇事實裁決的基礎。

陸啟康表示，下周五(15日)或之前會將執法部門提交的報告上載至網站，讓公眾及涉事方閱覽。如有人有意見或異議，要在下月8日前書面提出，視乎有否收到異議，會再決定於日後的聆訊如何處理。此外，委員會亦要收集各涉事方的意見，因想在較早期間交換意見，再決定是否接受。各涉事方要在下月15日或之前向委員會提交意見。 陸啟康指大廈維修須政府審視由哪機構牽頭 【13:30更新】陸啟康又指，大廈維修事宜為「老大難」問題。他指政府不可能代業主作出決定，而居民普遍缺乏相關知識，導致他們難以參與維修建議及決策，情況棘手。他相信居民確實需要更多協助，未來政府必須審慎思考由哪個機構牽頭，以及如何協調不同部門提供支援。

陳健波指法團決策門檻過低易草率 謀私利者打壓服務意願 【11:45更新】委員陳健波指出，雖然現時設有物監局，管理公司的制度看似完善，但業主立案法團本身卻存在結構性問題。他以超過2,000個單位的大型屋苑為例，法團只需9名委員，甚至5人出席便可開會，其中3人同意即可通過議決，門檻過低容易引致決策草率；又指可能有部分法團成員謀求私利，進一步打擊擔任法團委員的意願。而且一旦成立法團後，若要解散極其困難，除非涉及重大事件並向土地審裁處申請，否則難以獲批。他指每年有關法團的投訴多達數百宗，認為若不正視根源，問題將持續惡化。

他建議，日後應更倚重受《物業管理服務條例》監管的管理公司，因為它們違規時可被追究法律責任，亦可聘請專業人士處理大型維修、招標等技術性工作，「專業對專業」能減低作弊機會，遠比由普通業主組成的法團更可靠。他強調，管理公司同時應尊重業主委員會的意見，由業主委員會收集居民聲音，但毋須承擔法律責任，這樣既能反映民意，又可減輕業主個人風險。易志宏同意其建議。 接宏福苑法團 44 次投訴 曾發出 4 封信件予時任主席促開會 【11:15更新】俞匡庭問及有關署方就宏福苑大火前的工作。他提到，署方就宏福苑的法團爭議收到44宗投訴，易志宏指署方已盡力處理。俞匡庭續指，2024年2月，宏福苑約5%業主根據《建築物管理條例》要求管委會主席召開業主大會，但時任法團主席鄧國權未有在法定的14日內召開。民政事務處接獲約19宗投訴或查詢後，曾發出4封信件予主席，要求時任業主立案法團主席開會。易志宏承認，現行制度下，若法團主席拒絕開會，業主要向土地審裁處申請命令。

【10:50更新】代表獨立委員會的大律師俞匡庭指，易志宏在2022年11月起出任民政事務總署副署長，主要職責包括地區治理，大廈管理等政策，他同時是市建局董事會非執行董事。 俞匡庭指，為加強協助業主、業主立案法團（法團）及業主委員會（業委會）處理大廈管理及大型維修工程等事宜，民政事務總署設立「大廈管理中央平台」。易志宏指，有關平台會每個月定期為業主、法團和業委會舉辦簡介會，並邀請相關政府部門及機構，包括屋宇署、消防處、勞工處、警務處、廉政公署、市區重建局和競委會等，介紹各類與大廈管理及維修相關的服務，讓業主、法團和業委會可了解更多相關的服務的詳情。