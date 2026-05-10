車Cam直擊｜中九龍繞道拖頭密斗貨車高速狂飆左穿右插　兩司機涉危駕落網 (有片)

中九龍繞道發生懷疑狂亂駕駛事件。網上流傳多條影片，顯示一輛密斗貨車與一輛拖頭貨櫃車周五傍晚在中九龍繞道(油麻地段)隧道管道內高速行駛，期間兩車不斷響咹，左穿右插，更幾乎碰撞，場面十分驚險。警方調查後，周日以涉嫌危險駕駛拘捕兩名涉案貨車司機，包括一名51歲本地男子和一名48歲巴基斯坦男子，涉案兩部車輛亦已被扣查。

據悉貨櫃車倒後鏡遭撞倒 警方西九龍交通部意外調查及支援組警司葉志乾稱，留意到網上片段，顯示兩輛涉案車輛在中九龍繞道內超速駕駛、多次橫越雙白線及無故響咹，險象環生，亦對其他道路使用者構成危險。警方十分重視事件，翻查大量閉路電視片段及深入調查後，鎖定兩名司機身份，並在周日下午分別於青衣及落馬洲口岸，以危險駕駛罪名拘捕兩人。 據了解，由51歲黃姓男子駕駛的貨櫃車從油麻地進入中九龍繞道(油麻地段)，向啟德方向行駛，其間被旁邊行車線的貨車撞到倒後鏡，於是上前追截貨車，兩車期間多次切線越過其他車輛。據悉，事件中除市民報案外，涉案貨櫃車司機亦曾到新界北交通部報案，警方調查後在周日以危險駕駛，拘捕兩名涉案司機。

隧道營辦商實時監察發現事件 根據網上流傳的其中一條車Cam片段顯示，事發在上周五(8日)下午5時24分，在中九龍繞道隧道管道內，由油麻地往啟德方向，一直有車輛響咹；其後一輛密斗貨車突然高速駛至，並切入左線；其後另一輛拖頭從中線後方狂飆，密斗貨車再切回中線，迫使後方拖頭向右線閃避。從片段可見，兩車距離十分近，幾乎碰撞，其後拖頭減慢車速，密斗貨車切向右線並駛至前方。 此外，網上同時流傳多條片段，只見兩車先後切線，高速從其他車輛旁邊駛過；亦有片段可見密斗貨車在高速行駛時，前方有一輛電單車在行駛，場面驚險。片段引來網民熱議，有網民直斥兩名司機罔顧安全，是瘋狂行為；亦有網民馬上報警，並著隧道公司調動車cam。