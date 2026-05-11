網約車牌或限1.5萬　Uber：高峰叫車車費或升七成

政府昨向立法會交通事務委員會交代擬議規管細節，但未有明確訂明建議的發牌數目；有消息指，政府初步考慮發出至少1萬個，上限為1.5萬個網約車牌照。Uber表示，過去一年，逾30,000名司機依賴網約車平台賺取靈活收入維持生計；若設上限為1.5萬，或令超過15,000名司機失去收入來源，並令整體網約車服務供應大減，嚴重影響乘客出行體驗。

最繁忙與最淡靜時段需求差66%

Uber指，平台數據顯示，香港每日最繁忙與最淡靜時段的網約車服務需求差距可達66%，若配額定為15,000，預料乘客在繁忙時段每10次叫車，4次或未能成功叫車。即使成功預約，在某些時段，候車時間料增至現時兩倍，車費可能上漲七成。