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出版：2026-May-11 23:29
更新：2026-May-11 23:29

網約車牌或限1.5萬　Uber：高峰叫車車費或升七成

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網約車牌或限1.5萬　Uber：高峰叫車或四成失敗 車費升七成(Uber網頁)

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政府昨向立法會交通事務委員會交代擬議規管細節，但未有明確訂明建議的發牌數目；有消息指，政府初步考慮發出至少1萬個，上限為1.5萬個網約車牌照。Uber表示，過去一年，逾30,000名司機依賴網約車平台賺取靈活收入維持生計；若設上限為1.5萬，或令超過15,000名司機失去收入來源，並令整體網約車服務供應大減，嚴重影響乘客出行體驗。

最繁忙與最淡靜時段需求差66%

Uber指，平台數據顯示，香港每日最繁忙與最淡靜時段的網約車服務需求差距可達66%，若配額定為15,000，預料乘客在繁忙時段每10次叫車，4次或未能成功叫車。即使成功預約，在某些時段，候車時間料增至現時兩倍，車費可能上漲七成。

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檢討機制須以數據為本

Uber又指，歡迎政府提出動態檢討配額，惟檢討機制必須以數據為本、提供清晰指引，並定期進行檢討，以確保能適切回應乘客需求；又認為檢討機制無法彌補初始配額設定過低對乘客和司機的影響。隨著點對點交通需求日益增長，至關重要的是初始框架需既能滿足當前需求，亦能靈活因應實際情況調整。

Uber呼籲政府在制訂附屬法例和敲定初始配額前，審慎評估現時和日後的市場需求，盡量避免實施後使數以千計司機失業，以及確保乘客現時的可靠出行體驗不會受影響。

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