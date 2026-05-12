城大研發新一代水系鋅電池 為數據中心提供更安全環保的能源儲備

城大科研團隊早前獲第二批「產學研 1+計劃」撥款資助，致力研發新一代水系鋅基電池系統，目標於3年內建立年產能達1吉瓦時（GWh）的生產線。此項科研成果不但解決大規模能源儲存所面對的挑戰，更為未來的數據中心提供理想備用電源，提升香港及全球人工智能基礎設施的用電安全。

應對現有電池系統安全與效率挑戰

目前，鋰電池系統因高能量密度而主導市場，卻存在短路或過熱等嚴重安全風險。同時，接近九成「不間斷電源（UPS）」備用系統中的電池仍採用「鉛酸電池」，其固有的低功率密度，必須額外配置大量電池單元以滿足瞬時功率需求。 為回應業界的需求，在2020年，時任城大材料科學及工程學系支春義教授於電池安全性與效能提升方面取得重大突破，並與團隊的唐子傑博士創立「大鋅能源」，以水系鋅基電池為核心產品。