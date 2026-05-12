美心集團推盆菜壽桃包軟餐　孫玉菡：1.36萬名長者受惠政府資助軟餐

長者吞嚥困難會影響生活質素，勞工及福利局局長孫玉菡表示，軟餐的出現為長者帶來歡樂，同時亦可凝聚家人快樂，貢獻非常之大，截至去年已有約13,600名長者受惠於政府資助的軟餐服務。有餐飲集團收集長者意見後，推出鮑魚海參盆菜和壽桃包軟餐，未來更擬推出軟餐月餅。 九旬翁稱口感與真鮑魚一樣 本港市場愈來愈多軟餐供應，有助改善吞嚥困難長者飲食體驗。餐飲集團美心在香港社會服務聯會協助下收集長者意見，研發出更多新軟餐產品，包括一人份量鮑魚海參盆菜和壽桃包軟餐，今年亦將推出應節款式軟餐月餅，未來擬推出更多快餐和輕食選擇。

91歲長者趙伯伯試食鮑魚軟餐後，認為口感與真的鮑魚一樣，憶述之前因牙齒問題和吞嚥困難而無法食用，希望其居住的院舍可吸引軟餐選擇，又笑言日後希望可推出蝦和叉燒包軟餐。

樂齡基金批千萬元買軟餐設備 孫玉菡在一個活動致辭說，長者除行動緩慢和聽力、視力下降，最懷念的應該是以往的飲食體驗，認為軟餐能為長者帶來歡樂、有進食一模一樣食物的感覺，亦可凝聚家人快樂，形容貢獻非常大。他指，政府一直與合作機構推廣軟餐，截至去年底已有13,600名長者，受惠於政府向合資格院舍或社區服務單位提供額外資源進行的軟餐服務，而樂齡基金截至3月底亦已擺出1,000萬元，供270間服務單位購買軟餐設備和開銷。他指，軟餐概念已「開始入屋」，如要普及就一定要在熟悉的餐廳和品牌看得到。

美心集團首席營運官(香港及澳門)簡惠明稱，廠房團隊一直有研究長者最喜歡吃甚麼，又指一直有與安老院舍合作，現時有以成本價向逾30間護老院供應院餐。美心今年1月已將軟餐引入香港浸信會醫院餐廳，計劃第三季起在8間公立醫院餐廳引入軟餐。 夥社聯落區教育公眾防吞嚥困難 另外，美心集團與社聯合作，一連4日在荃灣一個商場設立「社區關愛站」，由駐場言語治療師為長者提供免費吞嚥能力檢查及評估，以及介紹吞嚥困難的成因、評估與治療方案。社聯業務總監譚穎茜表示，2017年引入照護食的初衷是希望長者能與家人同枱食飯，很開心經過9年發展後，除院舍外社區亦有很多餐廳提供軟餐，相信未來會有更多品牌提供軟餐。「社區關愛站」日後將陸續推廣至全港18區，由關愛隊在社區邀請長者參與，她希望透過活動讓公眾提前發現和預防吞嚥困難。