商人落藥燒炭圖攬妻女五口赴死　認企圖謀殺還押至8.17判刑

一名商人前年因生意不佳萌生與家人同死念頭，遂在飲食中放入安眠藥，待家人入睡後燒炭，惟最終不忍家人共死，淋熄炭火並離開。他今日(12日)在高等法院承認4項企圖謀殺罪，辯方求情指，被告獲家人支持，前妻和3名女兒已原諒被告，事件亦沒有對女兒做成負面影響。被告計劃刑滿出獄後與母親同住，亦會和妻女溝通以決定是否破鏡重圓。法官游德康將案件押後至8月17日判刑，以待索取商人的精神和心理報告和4名家人的創傷報告，期間被告繼續還押。

被告黃栢廷(45歲)，承認4項企圖謀殺罪，指他於2024年6月25日，在屯門山景邨景安樓一單位，企圖謀殺梁姓前妻和3名女兒。案情指，被告和前妻於2013年離婚，2024年復合，與年齡介乎13至16歲的3名女兒居於山景景安樓一單位。6月26日早上，消防員接報到場發現單位有炭灰，警員檢獲炭和膠紙等外，亦發現沾濕的炭。妻女4人均感暈眩，被送院治理，其中前妻被診斷為一氧化碳中毒和鎮靜劑急性中毒；3名女兒疑一氧化碳中毒，尿液內亦驗出有安眠藥。

患有中度抑鬱向青山醫院求診

警方於同日晚上在旺角一間賓館拘捕被告，他警誡下稱因為欠債而計劃和家人一同自尋短見。他在錄影會面進一步透露，其經營的食品分銷生意欠佳，曾向財務公司和朋友借貸約80萬至90萬元。他無力還債，又擔心債主滋擾家人，遂決定和家人一同燒炭。此外，他患有中度抑鬱，自2024年3月起向青山醫院求診，亦曾在2021年向私家精神科醫生求診並獲處方藥物，但因副作用而停藥。

凌晨覺醒無法接受家人陪死

案發前一天，他到街市買牛肉、肉丸和麵，返家烹調時將10粒安眠藥弄碎放入麵湯當中，其後又外出購買5杯珍珠奶茶，再加入安眠藥。一家人晚飯後，前妻和3名女兒感到暈眩並入睡，被告用膠紙封著大門和廁所門的空隙，繼而用平底鍋等燒炭，飲下珍珠奶茶後躺在前妻身旁。至凌晨時分，他覺醒後無法接受要家人陪死，遂用水淋熄炭火並棄置。當時長女和次女醒來試叫醒另外兩人，被告未有理會便離開單位。