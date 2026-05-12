港大研究︰總時數相同每周一次「間歇快走」 減脂成效等同每周三次

港大醫學院有研究發現，在總運動時間相同的情況下，每周做一次間歇快步運動，已可顯著減少中央肥胖人士的身體脂肪，並提升心肺功能，效果與現行建議的每周三次間歇訓練相若。研究結果可為時間有限的都市人提供多一個選擇，相關研究已發表於國際期刊《自然通訊》。

有研究發現「周末戰士」運動模式具有正面效果

肥胖屬常見慢性疾病，尤其是脂肪集中於腹部的中央型肥胖，不僅會影響外觀，更增加心血管疾病、代謝失調及死亡風險。而相較傳統的持續中等強度運動，能更有效省時地減少全身及內臟脂肪；「間歇訓練」是指交替進行高強度與低強度的動態恢復運動。香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院研究團隊指，現時的標準運動指引通常建議每周進行三次間歇訓練，對於時間有限和缺乏運動空間的人實在難以實踐。過往有研究發現，將每周運動量集中於一至兩天進行的「周末戰士」運動模式具有正面效果，但其應用於間歇訓練的成效一直缺乏科學佐證。