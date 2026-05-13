水務署技工不滿投訴無人理連燒4層垃圾房　判囚2年

一名技工疑因不滿管理處不理會其投訴，遂到4層垃圾房內燃燒紙張，案件今日(13日)在區域法院判刑。法官練錦鴻指，即使被告面對不如意的事，也可以合法方式處理，斥被告行為不成熟及自我約制力不足，罔顧他人安全，終判囚2年。
被告陳家俊(27歲)，水務署泵房機械技工，承認4項縱火罪，指他於2024年8月4日在鑽石山啟鑽苑啟慈閣，無合法辯解而用火損壞20樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；另於同月11日，分別無合法辯解而用火損壞19樓、18樓、11樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
案情指，上址20樓的住客於8月4日許聞到燒焦氣味，檢查後發現垃圾房有垃圾在燃燒，消防到場撲熄火種。同月11日，保安清晨巡樓時分別在19樓、18樓、11樓的垃圾房發現火種，報警後消防到場後撲熄，垃圾房的瓷磚和牆壁都被燻黑，事後維修費用需3萬元。警方翻查閉路電視後，拘捕居於21樓的被告，他在警誡下稱曾多次就屋苑處理垃圾不妥的問題向物業管理處投訴，惟投訴無門，故到涉案樓層的垃圾房燃燒紙張，以表達不滿以引起注意，並想以此迫管理處處理問題。
較執著衛生問題 用錯方式表達不滿
辯方求情指，被告對衛生問題較執着，知道用錯方法表達不滿，心理報告顯示，他沒有精神問題，有悔意且願意接受輔導改善情緒。練官指，被告年少喪父，讀書時遭遇欺凌，其背景雖令人極為同情，但他犯案源於他自我約制力不足，因為不成熟和為洩忿犯案，罔顧他人安全。上訴庭指出，縱火案後果堪虞，必須判處阻嚇性刑罰。練官續指，社會上不少人都對身邊的環境或人有不如意之處，但這並非可以大膽妄為、做危險行為的原因，理應在合法的情況下行事，終判囚2年。
案件編號：DCCC 1512/2024