水務署技工不滿投訴無人理連燒4層垃圾房　判囚2年

一名技工疑因不滿管理處不理會其投訴，遂到4層垃圾房內燃燒紙張，案件今日(13日)在區域法院判刑。法官練錦鴻指，即使被告面對不如意的事，也可以合法方式處理，斥被告行為不成熟及自我約制力不足，罔顧他人安全，終判囚2年。

被告陳家俊(27歲)，水務署泵房機械技工，承認4項縱火罪，指他於2024年8月4日在鑽石山啟鑽苑啟慈閣，無合法辯解而用火損壞20樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；另於同月11日，分別無合法辯解而用火損壞19樓、18樓、11樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。