車Cam直擊｜牛頭角車禍死者為明愛牙科職員　的士高速剷行人路兩人險捱撞(更新)

牛頭角周三（13日）發生奪命交通意外，一輛的士於彩霞道及振華道交界失控剷上行人路，撞倒兩名女途人，一死一重傷，70歲吳姓司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕被捕。網上流出車Cam片段拍下事發一刻，顯示的士沿斜路高速駛至彎位時未有轉彎，直衝向行人過路處。 醫管局表示，現時仍然有四名傷者留醫，31歲女途人危殆，70歲的士司機情況穩定，車上一對分別62歲及61歲夫婦乘客情況嚴重。醫管局已核實所有死傷者的身分，當中沒有局方員工。

死者為明愛牛頭角牙科診所手術助理 明愛確認兩名女途人均為轄下牛頭角牙科診所的職員，39歲死者為一名牙科手術助理，另一名職員身受重傷。明愛對事件深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切慰問；明愛團隊及社工已前往醫院，全力支援傷者及亡者家屬，亦會為其他受影響的職員提供心理輔導及情緒支援。

拍攝片段的車輛當時因紅燈停在彩霞道及振華道交界燈位，前方有一輛的士停下。涉事的士沿振華道俯衝落斜，駛至彩霞道交界時橫越行人過路處後，未有根據路線指示右轉入彩霞道，失控直衝向彩霞道近休憩處一帶行人路，高速撞向石壆後的士車尾彈起，發出巨響。現場一名女途人險被波及，驚魂稍定掉頭急步離開，附近亦有男途人險捱撞，一度嚇呆，對面行人路途人則按照燈號過馬路。車Cam同時錄下多人反應，有女聲驚呼「好慘」，有男聲則指「呢架車真係離曬譜」，片段亦至此完結。

被撞兩名女途人均為徐姓，為同事關係，其中39歲女子雙腳被撞至斷開，送往聯合醫院後證實不治；31歲女傷者右腳甩脫，目前仍於伊利沙伯醫院留醫搶救。 70歲姓吳男司機報稱胸口痛，清醒送院治理，並通過酒精測試。他向警方表示，當時懷疑的士煞車系統失靈。車上一對分別62歲及61歲夫婦乘客亦受傷，同需送院治理。警方其後以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕吳男，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進案件，並呼籲目擊者或有資料人士致電36610277與調查人員聯絡。

運輸署：商用車司機體檢門檻降至65歲 下半年交立法建議 運輸署表示，政府十分重視道路安全及駕駛者的身體狀況。為進一步保障道路使用者安全，早前就《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求及機制進行檢討，建議提高商用車司機的體格證明要求，並將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期。政府正小心審視各持份者的意見，以敲定細節及優化立法建議；並繼續積極進行法例草擬及各項相關籌備工作，以爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。