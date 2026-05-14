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出版：2026-May-14 10:39
更新：2026-May-14 10:39

消委會｜無人機銷售點資訊不一　有店員稱只是玩具　不受限制

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消委會表示，有玩具店職員誤以為售賣的無人機只是玩具，不受規例限制。(資料圖片)

消委會表示，有玩具店職員誤以為售賣的無人機只是玩具，不受規例限制。(資料圖片)

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無人機不論用作消閒或商業用途，均受《民航條例》下的附屬法例《小型無人機令》規管。消委會表示，全部實體店均未有展示相關法例資訊，更有玩具店職員誤以為售賣的無人機只是玩具，不受規例限制。

全部實體店均無展示規例資訊

消委會職員早前以普通消費者身分，到訪17間售賣小型無人機的實體店及瀏覽14個零售商網站，當中全部實體店均未有展示《小型無人機令》的規例資訊，部分銷售點的店員，尤其是並非小型無人機專門店的商戶，未能清楚說明相關的法例要求，消費者往往需要自行查找相關資料。

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有玩具店職員誤以為只是玩具

消委會表示，各類店舖的職員對相關規定的了解程度參差，當中以小型無人機品牌專門店的店員較為熟悉相關規例，能清晰解釋小型無人機是否須註冊取決於機身重量。消委會提及，1間實體玩具連鎖店的職員更誤以為該店售賣的小型無人機只是玩具，不受規例限制。

至於網上零售商方面，消委會提及，部分電子產品連鎖店的網站提及了使用小型無人機的基本注意事項，例如提醒注意限制飛行區和飛行高度等，亦有不少其他連鎖店的網站只提醒消費者自行了解並遵守有關規例，當中1間連鎖店的網頁上更完全沒有提及相關規例資訊。

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消委會指，根據《小型無人機令》，小型無人機按重量分為4類。(消委會圖片)

消委會指，根據《小型無人機令》，小型無人機按重量分為4類。(消委會圖片)

小型無人機按重量分為4類

消委會指，根據《小型無人機令》，小型無人機按重量分為4類，重量不超過250克的「甲1類」毋須註冊；重量超過250克但不超過7公斤的「甲2類」則須在民航處電子平台「SUA一站通」註冊，機主須年滿18歲，操作者須年滿14歲。

消委會建議業界加強對前線店員的培訓，並在店內及網上產品頁面清楚展示基本的法規資訊，以協助消費者在購買產品前知悉相關要求，從而作出更適當的購買決定。

此外，消委會建議消費者亦可瀏覽民航處的電子平台「SUA一站通」，以了解小型無人機的各種規管要求，以及最新的限制飛行區範圍等實用資訊。

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