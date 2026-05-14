消委會｜7冷氣機樣本總評獲4.5高分　「三菱重工」製冷12小時只需3.77元

消委會與機電署合作測試市面上13款獲1級能源標籤的「1匹半」變頻式分體冷氣機，當中 7款為冷暖空調機，售價介乎8,380元至19,610元，其餘6款為淨冷型冷氣機，售價介乎4,890元至7,880元，部分樣本的售價已包括基本安裝。結果發現，所有樣本總評皆獲4分或以上，以基本功能計（即不包括供暖功能），7款樣本的總評表現更獲4.5分，品牌包括大金、格力、三菱電機、三菱重工、樂聲牌、樂信牌及開利，售價介乎7,880元至19,610元，顯示不同價位均有表現理想的產品供消費者選擇。

供暖量差距則較為明顯 13款樣本在最大負荷狀態下量得的製冷量由3.310千瓦至3.738千瓦，當中 11款樣本量得的製冷量較其聲稱數值高出 0.3%至 6.8%，吻合程度理想；其餘2款樣本較其聲稱數值低1.0%及3.0%，表現稍遜。冷暖空調機方面，7款樣本在最大負荷狀態下量得的供暖量由3.528千瓦至4.469千瓦，其中6款樣本量得的供暖量較其聲稱數值高出 0.8%至 3.9%，而1款樣本則較其聲稱數值低1.4%。綜觀7款樣本之間的製冷量雖然差距不大，但供暖量的差距則較為明顯，最高與最低之間相差約27%。

製冷能效可相差 33% 冷氣機的製冷季節性表現系數反映其製冷能源效率，數值愈高代表愈省電，13 款樣本的數值介乎5.057至7.510。雖然全部樣本的製冷能源效益級別均屬1級，但樣本之間仍有明顯差距，製冷能源效率最高較最低者全年省電達33%。與 2021年同類測試相比，當時14款樣本的平均值為5.582，是次則為 6.266，反映製冷能源效率有所進步。供暖方面，7 款冷暖空調機樣本的供暖季節性表現系數數值介乎5.002 至 5.796，全部樣本的供暖能源效益級別同樣屬1級，惟供暖能源效率最高的樣本較最低者全年可省電達14%。

假設每年進行製冷180天、每天12小時，以每度電1.6元計算，估算13款樣本每年製冷所需電費介乎679元至1,022元，最便宜的樣本品牌為三菱電機，每日電費只需約3.77元。至於7款冷暖空調機樣本，假設每年供暖25天、每天12小時，估算每年供暖所需電費約為54元至69元，當中最便宜的樣本品牌為大金，每日電費只需約2.16元。

僅一樣本提供 10 年的保用期 另外，樣本的新機全機保用期由1年至3年，當中近半數只提供1年保用期，僅1款提供最長的3年全機保用；至於通常較耐用的壓縮機，大部分樣本的保用期為3年或5年，僅有珍寶牌提供10年的保用期。續保安排上，2款樣本的供應商不設續保，其餘樣本的續保年費則介乎620元至1,650元。所有樣本在新機保用期內，因非人為損壞而需更換零件，一般均可獲豁免人工費及零件費；惟在續保期內，各供應商的安排不一，部分仍可獲豁免零件費，其餘則只提供不同幅度的折扣。部分供應商的續保服務亦設有機齡限制，或未必涵蓋偏遠地區，消費者續保前宜先了解條款。

選購、安裝及使用建議 消委會建議，消費者在選購、安裝及使用冷氣機時，不應於網店購買不符合本地規格的冷氣機；若冷氣機由固定線路供電，必須確保聘請註冊電業承辦商進行相關電力工作；選購獲1級能源標籤的型號，並可參考能源標籤上的「每年耗電量」資料比較節能表現；電風扇的耗電量遠低於冷氣機，同時開動電風扇把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定；使用時，切勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口；關掉電源後，不應立即重開；若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，外出前謹記把冷氣機關掉；夏季期間建議至少每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修；深層清潔涉及拆卸及裝嵌零件，宜交由供應商或專業公司處理；及製冷劑存於冷氣機的密封喉管內，除非出現滲漏或須更換壓縮機等維修情況，否則一般毋須更換或添加，有關檢查及維修應由有經驗的技師進行。