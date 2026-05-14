騙案｜警瓦解電騙集團拘10人　多名長者上當騙款逾300萬元

深水埗警區留意到，區內上期的「猜猜我是誰」電話騙案有上升趨勢，騙徒會假扮成家人致電年長的受害人，以各種藉口要求長者交出金錢，其中有幾宗案件的受騙長者，年齡超過90歲。
經過深入調查及情報搜集後，警方鎖定一個涉及全港各區電話騙案的犯罪集團，先後於上月22日、23日及30日作出執法行動，成功拘捕3名中國籍男子，其中一人負責操控及監察收錢過程，兩人負責向長者收取騙款。經調查過後，警方相信該3名被捕人屬於同一個犯罪集團。其後，警方繼續針對該犯罪集團進行情報搜集及詳細分析，並透過翻查大量閉路電視片段，成功鎖定電話騙案集團成員身份。於上周五(8日)拘捕6男1女的集團骨幹成員，其中4人負責收取騙款並存入電子錢包，另外3人負責操控並監察收款過程。案中騙款逾300萬元，而警方在行動中共檢獲17萬500元現金。10名被捕人年齡介乎27至41歲，分別被暫控「串謀欺詐」罪及「洗黑錢」罪，並已於西九龍裁判法院提堂。
指示坐的士交錢隱瞞目的地
調查發現，該集團成員在長者手中收取騙款後隨即購買虛擬貨幣，並存入指定的電子錢包，以此增加警方追查難度。此外，警方亦發現大部分案件中，騙徒會指示長者乘坐的士，並要求長者將電話交予的士司機，再由騙徒將目的地直接告知司機，令長者無法得知自己在何地交收現金，令警方事後追查變得更加困難。
今年首季騙案總損失達18.5億元
就整體騙案數字方面，今年首季共錄得9,427宗詐騙案，宗數與去年同期相若，但總損失金額達18.5億元，接近3億損失升幅主要來自60歲或以上長者群體。電話騙案方面，首季共錄得2,097宗，較去年同期大幅上升88.1%，相關損失金額亦較去年同期增加超過一倍，達4億8,190萬元。長者受害人情況方面，今年首季錄得1,264名受騙長者，較去年同期增加312人；相關損失共5.3億元，按年大幅增加2.4億，當中超過6成涉及電話騙案，損失金額達1億8,700萬元。升幅主要來自「猜猜我是誰」類型騙案，共錄得460宗，較去年同期上升1.5倍，損失金額達3,100萬元