公屋綜合輪候時間下跌至4.7年　為8年多以來最低紀錄

房屋局今日(14日)公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.7年，較上一季下降0.4年之多，亦是8年多以來的最低紀錄。與本屆政府上任前的高位6.1年比較，公屋綜合輪候時間縮短了整整近一年半，並首次低於5年。 「簡約公屋」輪候時間平均僅為3年 房屋局表示，今年首季成功安排總數多達約8,400個一般申請者入住傳統公屋或「簡約公屋」，包括約1,200個新落成的傳統公屋單位、約3,300個回收的傳統公屋單位，以及約3,900個「簡約公屋」單位。過去12個月內獲安排入住「簡約公屋」的一般申請者的輪候時間平均僅為3年，其比例上升有效帶動整體的公屋綜合輪候時間下降。事實上，過去12個月內入住市區傳統公屋單位的輪候時間約6年，而入住新界「簡約公屋」單位的輪候時間則只有約2年，當中的差別有整整4年之多。

自「簡約公屋」項目於去年3月開始入伙以來，政府整體的資助租住房屋供應量已提升至平均每季約7,500個單位，為本屆政府上任前3年平均每季約3,500個單位供應的兩倍多，供應大幅上升，充分突顯「簡約公屋」政策儘快幫助居民脫離困境的初心。再者，與租住分間單位相比，入住「簡約公屋」的居民亦可以平均每年省下逾5萬元的租金。

一般申請5年多內下降超過30% 此外，今年3月底約有103,400宗一般公屋申請，以及約81,100宗配額及計分制下的非長者一人申請。與最高位的156,400宗及143,700宗比較，一般申請及非長者一人申請的數目分別大幅下降超過30%及超過40%。當中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更為明顯，在過去10年間下跌約60%至約29,500宗，清楚顯示公屋輪候隊伍正在消化中。 預計下一季 仍有輕微起伏 由於下一季一般申請者入住傳統公屋或「簡約公屋」的數目會較今季低，預計下一季的公屋綜合輪候時間還會有輕微起伏，但預期仍會在5年「封頂」，可見公屋綜合輪候時間仍呈下降趨勢。

向4.5年目標邁進 展望2026/27年度起的未來5年，總體公營房屋建屋量約19.6萬個單位，較本屆政府上任時增加超過80%。當中，共有約115,000個傳統公屋單位將在此期間落成，供應進入高峰期。「簡約公屋」方面，截至今年首季，共約9,650個單位已經落成，並已全面入伙，而在餘下2026年及2027年年初則分別會有約20,150個及200個單位相繼落成，逐步邁向在2027/28年度前完成興建約3萬個「簡約公屋」單位的目標。公屋綜合輪候時間亦會朝着2026/27年度回落至4.5年的目標邁進。