外傭用餐疑被侍應斥「工人唔好入嚟食嘢」 餐廳澄清：從未講過歧視性言論

外傭離鄉別井，隻身來港工作生活面對不少挑戰。近日，有僱主於社交平台指控一間東南亞餐廳涉歧視外傭，稱家傭與朋友母親節當日前往用膳時遭阻撓，更引侍應表示：「你哋工人嚟㗎，唔好入嚟食嘢啦」，質疑餐廳涉種族及家庭崗位歧視。帖文引起網民熱議，涉事餐廳發聲明澄清，否認員工曾發表涉歧視言論，指疑因溝通問題而產生誤會，希望邀家傭與朋友再次光臨及親自致歉。 該名僱主發文表示，家傭與朋友於母親節當日，前往位於啟德的一間東南亞餐廳等待用餐，指餐廳「入面有好多位都唔俾佢哋入」，及後先安排其他後到的客人入座，「個侍應仲要同佢哋講呢度冇特價㗎，你哋工人嚟㗎，唔好入嚟食嘢」。

疑溝通問題產生誤會 希望向事主親自致歉 僱主又複述家傭與其朋友反擊：「工人姐姐朋友話我哋有錢食飯㗎」，惟等候多時才被安排入座，期間諸多阻撓，僱主認為侍應言論有歧視成分，強調外傭放假也是普通人，「點解唔俾佢哋入去食飯」，質疑涉種族及家庭崗位歧視，「呢啲睇唔起人嘅餐廳絕對唔值得我哋再去幫襯」。 該餐廳發表聲明澄清，得悉事件後已向員工查問當時情況，指母親節當天訂座爆滿，所以他們必須要留位予訂座客人，並非刻意不讓現場walk-in客人入座。其次，餐廳表示僅平日提供下午茶8折優惠，事發當日全線分店不設任何折扣優惠，同事會對每一位顧客特別說明當日安排，「並非單獨對工人姐姐或佢嘅朋友講，收費公開透明，絕對沒有針對特定人群有不同標準」。

餐廳澄清從來冇任何一位同事講過「你哋工人嚟㗎，唔好入嚟食嘢啦」，當日只是向每一位客人解釋母親節當天暫停下午茶優惠，所有食品收取正價，員工嘗試以英文與外傭溝通，「若果同事表達得唔清晰，令佢哋誤會，我哋深感抱歉，但嚴正澄清從未講過任何侮辱性或歧視性嘅言論，如果當天忙碌中解釋得唔清楚，令大家感到被冒犯，我們感到非常抱歉」。餐廳表示誠意邀請外傭與朋友再次光臨，希望能夠親自道歉並送上小小心意，最後一再強調：「我哋絕無歧視任何客人及絕無任何差別待遇」，任何背景國籍或身份都一視同仁地歡迎，又指餐廳「8成員工泰國人，都有印尼人，開左30幾年，大家一路相處融洽」，「點會歧視東南亞人呢」。