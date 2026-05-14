影片瘋傳「81歲老伯」揸的士　網民：我坐過架車chok住去

牛頭角周三（13日）發生嚴重車禍，70歲的士男司機落斜路時疑失控剷上行人路，兩名女途人遭撞倒，一人雙腳被輾斷送院不治，另一人亦右腳被輾斷受重傷。事件再引起高齡的士司機隨時成為馬路炸彈的疑慮，有網民於事件後在社交平台Threads上轉載一條抖音影片，片中可見一名年邁的士男司機縮成「S型」駕車，樓主心慌寫道：「真的老司機，好怕81歲的大爺突然睡着。」

的士司機證有效期至2029年

影片可見拍攝者於前座拍攝，一名極其年邁的男司機正駕駛的士，雖然未知其確實年齡是否真為81歲，但他身形瘦削，手臂乾瘦，臉上及頸部滿布皺紋和老人斑，駕駛時身體微微傾前疑府駝背，脊椎縮成S型。車上的的士司機證顯示，證件由2019年發出，有效期至2029年。據帖主引述來源，影片最早於去年6月發布於抖音平台。

帖文一出，有多名網民留言表示曾經遇過這位高齡的士司機，「我坐過佢車！好恐怖，腳掣都踩唔實，架車chok住去！」、「我都坐過佢車，成程勁淆底！」、「我搭過佢車，我趕時間返工佢揸車chok下chok下仲要兜路俾我XX佢」、「就係佢了，嗰日行柯士慣道往西九方向九龍公園位，直路無啦啦鏟咗上膊，嚇到我即時落車」、「呢個伯伯喺街碰見過佢幾次，成個人已經坐到S形噉樣」。不過，也有網民稱：「我幾年前都遇到呢個伯伯，佢揸得較慢，但最終都係安全返到屋企」。