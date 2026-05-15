無人機店舖未展示法規資訊 消委會：店員誤當「玩具」恐誤導

無人機在空中飛行，一旦操作不當，或對他人安全構成威脅，故受相關法例規管。消委會近日針對小型無人機銷售作實地調查，發現業界對《小型無人機令》的認知普遍不足，不但全部受訪實體店均未有展示相關法規資訊，部分售賣無人機的玩具店職員更對法例存在誤解，誤以為所售產品屬玩具，毋須受規例約束。

消委會早前派員以消費者身分，走訪17間售賣小型無人機的實體店及瀏覽14個零售商網站，發現所有實體店均未有展示《小型無人機令》的法規資訊；部分銷售點的店員，特別是非專門售賣無人機的商戶，未能清晰講解法例要求，令消費者往往需要自行查閱相關資料。