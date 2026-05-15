無人機店舖未展示法規資訊 消委會：店員誤當「玩具」恐誤導

無人機在空中飛行，一旦操作不當，或對他人安全構成威脅，故受相關法例規管。消委會近日針對小型無人機銷售作實地調查，發現業界對《小型無人機令》的認知普遍不足，不但全部受訪實體店均未有展示相關法規資訊，部分售賣無人機的玩具店職員更對法例存在誤解，誤以為所售產品屬玩具，毋須受規例約束。
消委會早前派員以消費者身分，走訪17間售賣小型無人機的實體店及瀏覽14個零售商網站，發現所有實體店均未有展示《小型無人機令》的法規資訊；部分銷售點的店員，特別是非專門售賣無人機的商戶，未能清晰講解法例要求，令消費者往往需要自行查閱相關資料。
消委會研究及試驗小組委員林漢明指，各類店舖的職員對相關規定的了解程度參差，當中小型無人機品牌專門店的店員較熟悉相關規例，可清晰解釋是否須註冊取決於機身重量；1間實體玩具連鎖店的職員卻誤以為該店售賣產品只是玩具。
至於網上零售商方面，消委會指出，部分電子產品連鎖店的網站有列出使用小型無人機的基本注意事項，如須注意限制飛行區和飛行高度等，亦有不少連鎖店的網站只僅籲消費者自行了解並遵守有關規例，另有1間連鎖店的網頁上完全沒有提及相關規例資訊。
甲2類機型須註冊
消委會總幹事沈朝暉提醒，據《小型無人機令》，小型無人機按重量分為4類，當中兩類屬一般消費產品，市民可於零售市場購買。其中重量不超過250克的「甲1類」毋須註冊，但仍須遵守基本飛行安全規定；重量超過250克但不超過7公斤的「甲2類」則須於民航處電子平台「SUA一站通」註冊，機主須年滿18歲，操作者須年滿14歲。至於涉及較高風險操作其餘兩類無人機，更須事先向民航處申請許可，方可進行相關操作。