13款冷氣機同獲1級標籤 年耗電差33% 消委會倡更新能源評級標準

近期天氣炎熱潮濕，不少人已啟動冷氣機，亦有部分人考慮更換更慳電的新款冷氣機。消委會與機電工程署合作，測試13款「1匹半」變頻式分體式冷氣機，發現即使所有樣本均標示為「1級能源標籤」，其省電表現仍有顯著差異，製冷能源效率最高可相差達33%。消委會認為，有關結果反映現行「1級能源標籤」標準有檢討空間。另外，該會又提醒，各樣本之間保用期與續保條款差異甚大，籲供應商提供更長及更清晰的保用安排。

7型號獲高分評價 是次測試的13款樣本中，7款為冷暖空調機和6款為淨冷型冷氣機。當中7款樣本獲較佳的4.5分評價(5分滿分)，包括6款冷暖空調機及1款淨冷型樣本，涉及品牌包括三菱重工、三菱電機、樂聲牌、樂信牌、格力、大金及開利。

開冷氣最重要是夠涼，測試顯示，13款樣本在最大負荷下量得的製冷量介乎3.310至3.738千瓦，其中11款表現理想，實測值較聲稱高出0.3%至6.8%；但有兩款淨冷型冷氣機的實測製冷量，分別較聲稱數值低1%及3%，但仍符合強制能源標籤計劃及國際慣常做法所容許的公差範圍內。 能效差距大 消委會倡檢討評級標準 此外，所有樣本在出廠時均已獲本港機電工程署的1級能源效益標籤，但若以製冷季節性表現系數(CSPF)作推算(數值愈高，愈節省電力)，製冷能源效率最高的樣本與最低的相比，全年省電量相差達33%。假設每年開冷氣180天、每日12小時，並以每度電1.6元計，估算13款樣本每年製冷電費介乎679至1,022元，其中以三菱電機表現最省電，每日電費約為3.77元。

保用期懸殊 續保條款須看清 消委會研究及試驗小組委員林漢明表示，測試結果反映，即使同屬最高級別的1級能源效益標籤，不同產品之間的能源效能仍存在頗大差異，顯示現行評級標準有檢討空間，以更準確反映產品之間的技術差距。 他又指，各樣本在保用安排方面亦差異明顯，保用期介乎1至3年，近半數僅提供1年保用，僅1款提供3年；而內部的壓縮機保用期多為3至5年，僅有1款達10年。續保年費由620至1,650元不等，當中2款未設續保；即使可續保，部分零件費安排上亦不同，常有機齡及地區限制，故消費者宜先詳閱條款。

消委會總幹事沈朝暉建議，消費者選購、安裝和使用冷氣機時，除留意能源效益外，確保由註冊電工安裝，定期清洗隔塵網並由專業人員深層保養，並可搭配電風扇可調高溫度，預設關機更節能。