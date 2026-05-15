宏福苑法團前委員江祥發夫婦 涉詐騙「百份百擔保特惠貸款」被捕

消息指，大埔宏福苑屋法團管理委員會（第12屆管理委員會）時任委員江祥發及妻子被捕。

「藝鍶室內設計工程有限公司」兩名董事涉以欺詐手段，詐騙「百份百擔保特惠貸款計劃」逾數十萬貸款及處理該筆金錢，新界南總區重案組以涉嫌「串謀欺詐」和「洗黑錢」罪拘捕二人，消息指，被捕一男一女為報稱工程商人的江祥發及其張姓妻子。江祥發及其妻同為「藝鍶室內設計工程有限公司」董事。

政府於2020年4月，透過香港按揭證券公司推出「百份百擔保特惠貸款」計劃，支援受疫情影響的中小企渡過難關。根據計劃，若要符合申請貸款資格，企業須要證明其公司自2020年2月份起「任何月份的營業額」, 與2019年1月至2020年6月間「任何一個季度的每月平均營業額」下跌至少三成，從而證明其公司的生意確受疫情影響。而計劃的原意，是幫助僱主在該段艱難時刻，可以支付租金和工人薪金，避免裁員。