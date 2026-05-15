公屋綜合輪候時間降至4.7年創8年新低 招國偉：有信心達5年「封頂」目標

房委會公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.7年，是8年多以來最低紀錄，而傳統公屋的平均輪候時間則維持在5.6年。公屋聯會總幹事招國偉今早(15日)在電台節目表示，目前正朝向目標4.5年越來越近，加上這幾個季度都會有公屋項目落成編配，有信心可以達標。
部分年輕人選擇置業而「退隊」
招國偉表示，近期跌幅主要受惠於多個簡約公屋及傳統公屋項目的落成與編配，簡約公屋的平均輪候時間約為3年，有助拉低整體的平均輪候時間。政府加強打擊濫用公屋，加上綠置居等資助房屋帶動公屋流轉，令回收單位的數目增加他提醒輪候時間的跌勢仍可能出現起伏，如果未來落成及編配的單位多集中在市區，由於市區隊伍的輪候時間普遍較長，可能會拉高平均數字，不過未來預計仍有約2萬多至3萬個單位落成，他對本屆政府任內實現「五年封頂」的目標很有信心。他又提到，政府近年推出協助青年購買資助房屋的措施發揮了作用，部分年輕人轉移目標選擇置業而「退隊」，令輪候隊伍的人數減少。
房委會資助房屋小組委員會委員梁子穎在同一節目上亦認同，公屋綜合輪候時間降至4.7年，主因是大幅建屋計劃及簡約公屋的出現，同時房委會過去3個年度共收回近5.2萬個單位，平均每年收回約1.6萬個，大幅幫助了單位的編配。隨著今年內簡約公屋陸續推出，加上北部都會區項目相繼落成，有信心政府在今年內達到將輪候時間降至4.5年的目標。
有年輕人因樓價高昂回內地租屋
梁子穎指，以往不少年輕人在求學階段已開始輪候申請，現時教育和宣傳增加，令非長者一人申請數字減少；加上政府推出「青年宿舍」等計劃，消化了部分需求，亦有年輕人因樓價高昂選擇回到內地租屋，減少了在港居住的需求。他又指，輪候人數減少亦因為申請入息上限偏低，很多人無法達至相關門檻，變相限制基層市民及年輕人的工作意欲，建議政府未來在規劃公屋供應時，應全面檢視相關房屋政策，確保既能解決基層住屋需求，又不會阻礙勞動力及經濟發展，同時需及早為簡約公屋居民的住屋銜接做好長遠規劃。