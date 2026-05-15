公屋綜合輪候時間降至4.7年創8年新低 招國偉：有信心達5年「封頂」目標

房委會公布最新一季的公屋綜合輪候時間為4.7年，是8年多以來最低紀錄，而傳統公屋的平均輪候時間則維持在5.6年。公屋聯會總幹事招國偉今早(15日)在電台節目表示，目前正朝向目標4.5年越來越近，加上這幾個季度都會有公屋項目落成編配，有信心可以達標。

部分年輕人選擇置業而「退隊」

招國偉表示，近期跌幅主要受惠於多個簡約公屋及傳統公屋項目的落成與編配，簡約公屋的平均輪候時間約為3年，有助拉低整體的平均輪候時間。政府加強打擊濫用公屋，加上綠置居等資助房屋帶動公屋流轉，令回收單位的數目增加他提醒輪候時間的跌勢仍可能出現起伏，如果未來落成及編配的單位多集中在市區，由於市區隊伍的輪候時間普遍較長，可能會拉高平均數字，不過未來預計仍有約2萬多至3萬個單位落成，他對本屆政府任內實現「五年封頂」的目標很有信心。他又提到，政府近年推出協助青年購買資助房屋的措施發揮了作用，部分年輕人轉移目標選擇置業而「退隊」，令輪候隊伍的人數減少。