港鐵為應對惡劣天氣作好車務部署　颱風期間在安全情況下提供列車服務

颱風及雨季來臨，港鐵公司已完成相應部署包括詳細檢查排水系統、審視防水浸措施、以及檢視颱風期間的列車服務安排等，將致力在安全及可行的情況下提供列車服務，及密切留意天氣狀況，作出相應的服務調整及公布，以保障乘客及港鐵人員的安全。

九號或更高信號生效時 暫停或有限度服務

港鐵表示，在一號、三號及八號風球信號生效時，港鐵的重鐵及輕鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士服務會在八號信號生效3小時後暫停。當九號或更高信號生效時，重鐵露天段、輕鐵及港鐵巴士會暫停服務，而隧道段會維持有限度服務。届時在露天段行駛中的列車，會於安全情況下，盡量行駛至原定終點站或有連接商場的車站，所有車站亦會盡量維持開放。過往在九號或更高信號生效期間停止列車服務的荃灣至大窩口站路段，隨着荃灣綫使用新信號系統後的車務運作靈活性提升，未來在九號或更高信號生效期間，公司將會提供列車服務連接荃灣綫尾隧道段的兩個車站，盡力便利市民。