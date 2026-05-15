李家超寄語新聞界「立德」守道德擔當 「立功」說好中國故事

行政長官李家超表示，特區政府正全力編制香港首份五年規劃，將會加快發展北部都會區，進一步鞏固提升香港在金融、航運、貿易等多個方面的既定優勢，在香港蓬勃發展的進程中，新聞界不但是香港好故事的見證者和記錄者，更要成為重要的推動者和貢獻者。

李家超出席香港報業公會香港最佳新聞獎頒獎典禮並致辭，寄語香港專業新聞從業員要「立德」堅守道德擔當，樹立專業媒體典範。面對當前世界局勢紛亂多變，相信傳媒從業員會恪守專業操守，秉持提升國家和香港利益的核心價值。 推動香港服務國家、聯繫世界 他說新聞報道影響力大，因此責任亦重大，認為優秀的新聞工作者會「立功」說好中國及香港故事，勇於肩負使命，以建功於國家發展的遠大志向，守護真相的職業道德，以及服務市民的高尚情操，推動香港服務國家聯繫世界，為社會發展、人民福祉，貢獻新聞力量，並製作優質報道，為時代留下正確和專業的記錄。

他又說，專業和優秀的傳媒從業員，以具有大局觀的視角，忠於事實的報道手法，引領讀者綜覽世界面貌、剖析政經發展，同時幫助政府更全面掌握民心社情，主動發揮新聞媒體記錄社會真實故事的功能。他相信新聞工作者會繼續發揮行業正向影響力，與市民和海內外朋友，闡述香港的良好發展事實、機遇和優勢。