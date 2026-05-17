政府啟動伊波拉病毒病戒備應變級別 加強非洲抵港旅客篩查

世衞今日(17日)將伊波拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，香港政府同日宣布啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別。截至目前為止，本地從沒錄得伊波拉病確診個案。

剛果錄80疑似死亡病例和246宗疑似病例

根據世衞的通報，是次伊波拉病爆發證實由埃博拉病毒屬中的本迪布焦病毒引起。截至昨日(17日)，剛果民主共和國伊圖里省內最少3個地區通報了8宗確診伊波拉病個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例。

衞生防護中心表示，已主動向世衞、非洲疾病預防控制中心、剛果民主共和國和烏干達衞生當局索取進一步資訊。因應世衞的宣布和最新流行病學情況，特區政府已啟動「應變計劃」下三級應變級別中最低的戒備應變級別。