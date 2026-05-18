聚集追拍Ivy So廣告巴士 一名16歲少年周日下午3時許，在長沙灣道怡靖苑對開馬路拍攝巴士後，返回行人路期間遭一輛駛至的私家車撞倒。現場消息指，當時他和其他巴士迷正拍攝一輛披有組合COLLAR成員蘇雅琳Ivy So最新單曲《給你一隻大口仔》的全車身廣告九巴VM5831，該車周日行走往返油塘及長沙灣的214線，事發一刻有關巴士正從欽州街轉入長沙灣道。 從網上流傳涉事私家車的車Cam片段可見，當時正下着微雨，司機在長沙灣政府合署對開懷疑已留意到長沙灣道快線有人群聚集，遂把車速從時速三十多公里逐步收慢至約十多公里。當刻站在快線的十多名巴士迷已放下相機，相信已拍攝到目標巴士，並已陸續準備離開。

未料，一名身穿白衣的16歲少年突然從人群步出，並一直看着行車線的車頭方向，及後更突然加速跑步，惟過程仍一直未有察看來車方向，最終被收掣不及的私家車應聲撞倒，其眼鏡及手上配有「白鏡」長鏡的單反相機更從其手上飛脫凌空拋起，遮光罩隨後擊中前方一輛私家車。事後捱撞少年一度倒臥在地上，片段至此結束。 ▼巴士迷疑拍攝完畢準備離開▼

路上行走疏忽危害他人安全可罰款 早前有另一段從行人路拍攝的影片，可見當時有最少13名巴士迷站在長沙灣道路中心的花槽，相信他們已拍攝完畢準備離開。其時，一輛藍色私家車沿長沙灣道往荔枝角方向中線駛至，未幾影片傳出「嘭」一聲，然後看到一名少年伏在地上，隨後用雙手支撐跪起來，車上乘客立即落車了解。 近年本港流行應援巴士廣告，歌迷、歌迷會甚至官方均會投放全車身廣告，為偶像、歌曲甚至劇集角色應援，吸引歌迷拍攝相關巴士外貌留念。同時，亦有巴士迷會追拍具特別塗裝或型號的巴士，惟部分人會走出馬路，罔顧交通及自身安全。警方就近年巴士迷的行為已作出提醒，根據《道路交通條例》，任何人如在道路上行走時魯莽或疏忽地危害其本人或他人的安全，一經定罪，最高可被罰款2,000元。