體育爭議解決先導計劃解決首宗個案　涉洲際賽港代表隊選拔標準

政府早前設立「體育爭議解決先導計劃」轄下的「指定體育爭議解決網上平台」最近成功解決首宗個案。個案涉及一名運動員與所屬的總會，就洲際賽事香港代表隊名單的選拔出現爭議，需要進行調解。亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰接受報章訪問時表示，中心在收到案件後7日召開調解會議，並於當日成功達成和解，不再就事件展開其他法律行動。雙方當事人各繳納1,500港元作為案件登記費，其餘費用由體育先導計劃的政府資助涵蓋。
律政司副司長張國鈞形容「是一個好的開始」，強調未來仍有大量工作要做，包括深化教育，要讓更多法律界及體育界人士認識並信任相關制度。他又說，先導計劃自2月投入服務後，在很短的時間內已接獲不少查詢，當中有數宗案件正進入立案處理當中。
避免「打完官司無朋友做」
張國鈞指，過去運動員若因內部選拔或管治問題提出訴訟，往往須親身回港準備口供及出庭，難免會影響海外訓練。透過「指定體育爭議解決網上平台」，運動員即使在海外訓練亦可以遙距調解或仲裁，案件亦會保密，避免事件訴諸法庭而承受極大壓力。另外，在法庭解決體育爭議最終往往只能是一贏一輸，甚至兩敗俱傷，出現「你死我活」的結果，對雙方聲譽影響極大。調解或仲裁能節省大量時間和金錢，同時有助保留雙方日後的合作關係，避免「打完官司無朋友做」，足見以調解與仲裁處理有很多好處。
探討由法律專家及體育界人士擔任雙調解員
張國鈞又強調，本地人才絕對足夠，有能力發展為國際體育爭議解決樞紐。目前計劃的名冊已吸納53名調解員及43名仲裁員，成員涵蓋本地及全球23個司法管轄區的專業人士，具備高度國際化，而律政司亦正探討未來由一名法律界專家與一名體育界人士共同擔任調解員或仲裁員，以進一步提升解決爭議的效率。