體育爭議解決先導計劃解決首宗個案　涉洲際賽港代表隊選拔標準

政府早前設立「體育爭議解決先導計劃」轄下的「指定體育爭議解決網上平台」最近成功解決首宗個案。個案涉及一名運動員與所屬的總會，就洲際賽事香港代表隊名單的選拔出現爭議，需要進行調解。亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰接受報章訪問時表示，中心在收到案件後7日召開調解會議，並於當日成功達成和解，不再就事件展開其他法律行動。雙方當事人各繳納1,500港元作為案件登記費，其餘費用由體育先導計劃的政府資助涵蓋。

律政司副司長張國鈞形容「是一個好的開始」，強調未來仍有大量工作要做，包括深化教育，要讓更多法律界及體育界人士認識並信任相關制度。他又說，先導計劃自2月投入服務後，在很短的時間內已接獲不少查詢，當中有數宗案件正進入立案處理當中。