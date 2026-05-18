Hong Kong Cinema@CANNES2026康城影展舉行　設香港館匯聚本地片商開拓海外市場

「Hong Kong Cinema @ CANNES 2026」設立「香港館」，吸引多間香港電影製作及發行公司展示多部最新及即將上映的製作，與環球影視業界探討合作機會。

文化體育及旅遊局、香港電影發展局、文創產業發展處及香港貿發局合辦的「Hong Kong Cinema @ CANNES 2026」，於5月12至23日在法國康城影展隆重舉行。活動透過設立「香港館」、舉辦業界研討會、商業對接會及電影專案介紹等，向全球影視界展現香港電影的多元創意，全面鞏固香港作為中外文化藝術交流中心及區域知識產權貿易中心的定位。 今屆重點活動的「香港之夜」於5月16日在康城Majestic Beach舉行，吸引約600名環球影視業界代表出席，包括海外製作人、發行商及投資者。香港代表團派出新晉製片人、演員陳家樂和許恩怡，以及電影發展局「串流平台內容開發計劃」的得獎團隊，與國際業界深度交流，開拓合拍機遇。

設「香港館」匯聚矚目新作 大會於康城影展市場設立的「香港館」，匯聚了安樂影片、英皇電影、無限動力、寰亞電影、天下一電影等多家本地主流與獨立製片公司。參展商陣容鼎盛，展出多部矚目新作，包括安樂影片的《寒戰 1994》及2025年華語票房冠軍《內幕》、天下一電影的犯罪動作片《守闕者》、無限動力的家庭劇《凡夫俗女》，以及寰亞電影備受期待的續作《九龍城寨之終章》。

港式動作片受追捧 成功簽下多國發行協議 寰亞電影銷售及發行副總裁盧美思透露，公司已成功與法國、德國、新加坡及越南等地買家達成協議，再度合作發行《九龍城寨之終章》。新加坡邵氏機構董事邵在忠及越南 Skyline Media 行政總裁 Hang Trinh 均指出，《九龍城寨》系列的成功關鍵在於強勁的卡士、濃厚的香港情懷，以及港產動作片在國際市場上無可替代的吸引力。 香港貿發局助理總裁張詩慧指，本次再度聯手合辦活動，不僅協助香港業界延續今年三月「香港國際影視展」（FILMART）所洽談的項目，更將香港原創作品推向全球，支持海外製作透過香港平台進軍亞洲，凸顯香港作為連接國際市場的重要橋樑角色。

探索AI與串流新趨勢 首辦對接會培育新血 除商貿洽談外，大會亦與時並進探討行業前沿。在聚焦電影科技的研討會上，美亞娛樂與香港演藝學院代表共同探討了人工智慧（AI）在電影創作、製作流程及人才培育的發展，研究如何結合產學研資源開創跨界合作。 今年更首度新增「Spotlight on Hong Kong: Pitching Session」原創項目推介環節，重點推介五位本地新晉製片人及「串流平台內容開發計劃」得獎團隊（包括曹敬文、李玲瓏及曾翠珊），藉此提升香港新世代電影人在國際市場的競爭力。同時，大會首次組織商業對接會，協助香港代表團與來自意大利、菲律賓、西班牙、韓國、加拿大、法國、巴西、德國及沙特阿拉伯等地的國際官方電影機構和製片人對接，為未來的跨國合拍片項目奠定堅實基礎。