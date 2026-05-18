醫管局來電將統一18285或18286字頭　盼減少誤會宣傳或騙案而拒接【附詳情】

醫管局將分階段轉用統一編配的特別來電顯示號碼，來電會由7個數字組成，以18285或18286開首，協助公眾識別。醫管局發言人稱，市民日後能清楚識別醫管局來電，減少因為過多宣傳來電或擔心遇上騙案，而拒絕接聽電話，甚至錯過來自急症室或病房的緊急來電。

市民致電電話號碼不變

公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處，會在未來一個月分階段轉用特別來電顯示號碼，各運作單位會獲分配一組介乎1828500至1828599或1828600至1828699的號碼，作為來電顯示用途，預計下月底完成轉換。所有18285或18286開首的號碼，只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，協助公眾識別，如市民回撥一般只會聽到錄音提示，告知來電來自哪一間公立醫院或診所，而不會接駁至相關地方。新安排下，致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼仍維持不變。