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出版：2026-May-19 14:44
更新：2026-May-19 14:44

全球繁榮峰會｜葉劉淑儀：地緣政治緊張 香港仍是機遇綠洲

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第三屆全球繁榮峰會。(大會提供)

第三屆全球繁榮峰會。(大會提供)

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第三屆全球繁榮峰會今日起一連兩日在本港舉行。峰會召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀表示，近年地緣政治緊張，國家主席習近平和美國總統特朗普上星期在北京會晤，反映在世界尋求更大程度的穩定性、信任與合作之際，有關全球治理的討論變得較以往任何時間都更為重要。

第三屆全球繁榮峰會。(大會提供) 第三屆全球繁榮峰會，召集人葉劉淑儀致辭。(大會提供) 第三屆全球繁榮峰會。(大會提供) 第三屆全球繁榮峰會。中國公共外交協會副會長韓志強發表主題演講(大會提供)

香港位於兩大經濟力量中間

葉劉淑儀在峰會致辭表示，近年歐洲及中東地區的地緣政治緊張局勢加劇，貿易衝突不斷，當前局勢動盪和充滿不確定性，對世界各地的經濟、企業和民生有深遠影響，但無損香港作為一個局勢穩定，與世界互聯互通，並且充滿機遇的綠洲的獨特角色。在國家的支持下，香港既能維持與國際市場的密切聯繫，同時受惠於內地經濟體的穩健和韌性，以及其長期戰略規劃。她又說，今年是國家「十五五」開局之年，香港也應對自身的長期發展和未來定位，進行更深入的探討和思考。

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葉劉表示，峰會討論將聚焦經濟、科技和科學的轉化如何重塑眼前的世界，香港是特別適合討論這些議題的地方。她指香港位於兩大經濟力量中間，一邊是引領世界發展和先進科學的發達經濟體，另一邊是正在重新定義工業產能與領導前沿技術，且在急速崛起的中國，當兩者之間不同的理念、體制和模式頻繁地互動，有時難免會有碰撞衝擊，香港就扮演了一個促進對話、交流和務實合作的角色，而近年地緣政治局勢變得緊張，對話就更有迫切性。

一連兩日的峰會聚焦探討影響香港未來發展和全球繁榮的關鍵議題，設有多場專題演講，包括粵港澳大灣區創新藥物研發、香港作為體育、文化及休閒樞紐、在變遷世界秩序中的國際貿易等。

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