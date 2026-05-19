入境處多區反黑工拘17人　有外傭到僱主餐廳及雜貨店兼職賺外快

入境處由前日(17日)至今日(19日)於全港各區進行反黑工行動，搜查21個目標地點，包括餐廳、零售店鋪、髮型屋、燒烤場及工商大廈單位等，共拘捕17人，包括9名懷疑非法勞工或逾期逗留人士，及8名懷疑聘用非法勞工或涉案的香港居民。 被捕的9名非法勞工或逾期逗留人士包括1男8女，大部分為印尼籍及菲律賓籍，年齡介乎29至50歲。當中包括2名現職外籍家庭傭工、3名逾期逗留的前外籍家庭傭工、3名持有「行街紙」人士、及1名輸入勞工。其餘8名被捕香港居民為2男6女，年齡介乎26至76歲，皆是涉案公司的東主、負責人及被捕外傭的合約僱主等。

今次行動中，調查人員發現幾宗外傭為僱主或僱主家人經營店舖工作的個案。其中一宗個案，有外傭在合約僱主開設的餐廳從事侍應、食物處理及店舖雜務等工作，在晚市繁忙時段到餐廳兼職工作一至兩小時，以獲得額外酬勞。另一宗個案中，人員在街市一間雜貨店拘捕一名外傭，同樣在合約僱主家人開設的雜貨店，負責開舖、搬貨、記帳及收銀工作，並獲得額外報酬。兩宗個案的合約僱主或店舖東主亦涉嫌協助及教唆外傭從事非法工作或聘用非法勞工被捕。

每次獲得數十元作酬勞 另外，調查人員亦於灣仔一間髮型屋拘捕一名非法勞工，涉嫌在店內幫客人剪髮、吹頭及染髮，估計每次獲得數十元作酬勞，店舖負責人亦因涉嫌聘用非法勞工被捕。該髮型屋主要做同鄉生意，會在店舖櫥窗及門口貼大量海報以遮擋外界視線，令街外人士無法得知店內情況，逃避調查人員的追查。 入境處會繼續跟進相關案件的調查工作，不排除有更多人被捕及被檢控。