港鐵扶手電梯「攝位」算打尖？ 網民兩派激辯

港鐵多條路綫在繁忙時間均人頭湧湧，搭乘扶手電梯的場面如同車流入紅隧般「逼爆」。近日有網民在社交平台發文，提出不少人的疑問，到底在扶手電梯側邊「攝位」上電梯是否當打尖，隨即引發網民分兩派激辯。 樓主近日於Threads分享一張金鐘站內人潮湧進扶手電梯往上方樓層轉綫的照片，可見「叉開」兩條的人龍準備合一，一條於後方排隊，另一條於左邊「攝位」。

認為屬「打尖」的一派網民直斥「梗係算啦，咁多人排住隊做條龍咁長眼晒都睇到啦」、「後面排，有人側邊切入，係幾討厭」、「最憎果啲行左邊想攝入嚟右邊嘅攝石人！通常我feel 到佢想攝入嚟我就貼近前面果個人唔俾佢攝」、「試過去隊尾排之後啲人喺側邊不停咁攝，排到2046都未行到去條電梯度」，有人明確地指「我覺得算（打尖）㗎，雖然無地線，但都算係無形的norms（規範）吧。日本台灣都唔會咁樣攝入去」。 認為非「打尖」的一派網民則指因站內人潮問題，「攝位」屬正常，站內亦沒標明隊線位置，「唔算因為無劃線」、「落車啲人四面八方咁嚟㗎喎，點排」、「咁點定義龍尾？你排緊既就係龍尾？人多果條定係邊個排得直就係？除非佢寫住請在此處排隊」、「成日都有，我都唔知邊度係條龍尾」、「問題唔係攝入去嗰個人，根本成個車站設計係錯誤，都冇預到咁多人流」、「呢啲就算啦，好難排到，個站設計又係問題」，有人表示「大家都好似有默契，呢啲都隻眼開隻眼閉！」、「禮貌咁打尖，點個頭，俾個手勢，就會好啲。」

場面如同駕車Cut線 「都係講實力嘅」 有人笑言場面如同駕車Cut線，「我覺得好似揸車咁睇你讓唔讓」、「呢個情況就好似揸車打燈cut線咁」、「同cut線一樣，都係講實力嘅」、「當揸車匯合線咁玩，大家1212咁咪幾好」。 亦有人表示「攝到係我既本事，你有本事既可以攝返我」、「睇下邊個位攝，落車冇耐就卡拉卡拉咁攝我ok，臨上電梯個一刻先攝唔ok」、「唔順就即場X出聲，睇下有無人認同你就知你岩定錯」。還有人反問：「咁唔通行去龍尾排隊咩？」，暗示要求所有人都從隊伍末端排不切實際。另有人曾稱自爆「無辜」被指責：「我試過俾人話。明明跟住前面慢慢行行行到電梯前U turn（轉身），其實未排到U turn已經有下一班車到。突然後面個阿姐話我插隊。我都唔知由邊度開始排先唔叫插隊」。