隧道鑽挖機首原地掉頭縮工期 東涌西站結構料明年上半年完成

東涌綫延綫現正興建，港鐵表示項目進度良好，工程已大致完成一半，當中東涌西站的車站結構預計明年上半年大致完成，新線繼續向2029年竣工目標進發。東涌西站毗鄰逸東邨多幢樓宇，港鐵採用「由上而下」建造方法減少噪音和塵埃，又首次安排隧道鑽挖機在地底原地掉頭再挖掘，縮短工程時間。

位於逸東邨西邊多幢樓宇對開的東涌西站，未來將成為東涌綫的新終點站。傳統上車站會「由下而上」興建，即先挖掘所需車站空間至最底層，然後再依次建造月台、大堂和地面建築物。由於鄰近民居，東涌西站採用「由上而下」模式，先興建地面的頂層樓板，然後再向下挖掘和建造大堂層、月台層。