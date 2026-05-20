隧道鑽挖機首原地掉頭縮工期 東涌西站結構料明年上半年完成

東涌綫延綫現正興建，港鐵表示項目進度良好，工程已大致完成一半，當中東涌西站的車站結構預計明年上半年大致完成，新線繼續向2029年竣工目標進發。東涌西站毗鄰逸東邨多幢樓宇，港鐵採用「由上而下」建造方法減少噪音和塵埃，又首次安排隧道鑽挖機在地底原地掉頭再挖掘，縮短工程時間。
位於逸東邨西邊多幢樓宇對開的東涌西站，未來將成為東涌綫的新終點站。傳統上車站會「由下而上」興建，即先挖掘所需車站空間至最底層，然後再依次建造月台、大堂和地面建築物。由於鄰近民居，東涌西站採用「由上而下」模式，先興建地面的頂層樓板，然後再向下挖掘和建造大堂層、月台層。
港鐵項目執行主管—大嶼山李嘉良解釋，在地面先建成的頂層樓板可同時用作隔音罩，達致減噪音和塵埃等效果，又稱車站結構不會因興建次序而有太大分別，因此整體施工時間相若，只是「由上而下」對通風、管理和物流等要求均較高，相關成本會比傳統做法「多咗少少」。
在東涌西站至現有東涌站之間，需要開挖兩個方向各約長1.3公里的鐵路隧道。港鐵以隧道鑽挖機挖掘和興建，並首次安排重約1,000噸的鑽挖機完成挖掘上行往東涌西站方向的隧道後，於月台層地盤原地掉頭挖掘下行方向。李嘉良稱，做法可減少大型吊運和地面運輸、毋須搬移組件及重新組裝，亦節省約一半開始第二條隧道工程所需時間等。
延綫工程進度完成一半
目前東涌西站大堂層已經建成、月台層正繼續挖掘，地面出入口和通風樓工程亦已展開，預計車站結構會在明年上半年大致完成，而下行隧道就已挖掘超過一半，料3個月內可完成。港鐵表示，整項東涌綫延綫工程進度已完成一半，日後還要安裝路軌和道岔、測試機電和信號等，正繼續向2029年竣工目標進發。