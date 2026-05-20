李家超6月初率團訪哈薩克和烏茲別克 拓新興市場 逾60高級別商貿代表隨行 經濟師：當地致力推動產業多元 港商捕捉機遇

近年港商積極發展不同市場，而中亞地區憑藉穩定的經濟增長、年輕的人口，發展潛力不容忽視。為開拓新興市場，推動長遠經貿往來，行政長官李家超昨宣布下月將率團訪問中亞兩國、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦(下稱哈薩克、烏茲別克)，成員包括逾60位高級別商貿代表。貿發局指，該兩國機遇多，香港可發揮超級聯繫人、超級增值人角色，發掘更多商機。有經濟師分析指，中亞國家正致力推動產業多元化和經濟改革，港企可抓緊機遇，如提供物流倉儲、供應鏈網絡等，在當地開發物流、金融、專業服務及數位經濟等商機。

李家超

行政長官李家超昨出席行政會議前公布，下月初率團訪問哈薩克及烏茲別克，稱目的地為中亞兩個龐大市場，天然資源豐富，經濟持續發展，增長動力強勁，市場潛力優厚。他又指，這次出訪團規模更大，除了政府官員，還有60位高級別商貿代表，香港及內地代表各佔一半，涵蓋工商、金融、法律及天然資源等多個領域，是本屆政府規模最大的外訪團。團隊將會與兩國政府高層官員會面，連繫當地商界，考察企業及設施，推展合作項目。他又提到，中亞地區正積極推進經濟多元化，如金融、貿易、基建、創科、旅遊、綠色發展等領域，與香港合作空間寬廣。

兩國地利資源豐富 中亞地區主要由「中亞五國」哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克組成。其中，哈薩克面積達272.49萬平方公里，是中亞經濟大國，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴；地理位置上，該國北鄰俄羅斯，南接烏茲別克、土庫曼與吉爾吉斯，西瀕裏海，東部則與中國接壤。 至於烏茲別克，與所有中亞國家接壤，是全球僅有的兩個「雙內陸國」(被其他內陸國完全包圍)之一。該國國境南鄰阿富汗，北面與東北面接壤哈薩克，東面及東南面與吉爾吉斯和塔吉克為鄰，西面則與土庫曼交界。當地以「四金」──黃金、棉花(白金)、石油(烏金)及天然氣(藍金)為國民經濟支柱產業，自然資源亦極為豐富。

港未完全發揮運輸空間 貿發局指，哈薩克與烏茲別克近年經濟都穩健增長，與中國商貿往來愈趨頻繁，香港可發揮超級聯繫人、超級增值人的角色，發掘更多商機。貿發局研究總監龐溟表示，「中亞地區並唔係一個單一市場，而是有五個唔同類型市場」，其中哈薩克為中亞的「龍頭」，去年國內生產總值超過3,000億美元，全國有約2,000萬人口，人均GDP約為15,000美元；而烏茲別克則有超過3,800萬的龐大人口，且人口結構非常年輕，全國平均年齡只是大約30歲，勞動人口充足，為極具潛力的內需消費市場。

然而，他亦指出，「香港對中亞地區市場的角色明顯是淨出口地區」，香港去年對中亞地區出口額達3億美元，進口則只有1,030萬美元，貿易結構不對稱，香港對中亞出口目前集中在電訊設備、電腦等高附加值電子產品，但出口回程的運輸物流往往會「吉倉」，未能完全發揮運輸空間；當地有不少優質農產品、有色金屬和黃金資源等，都未能大規模通過香港進入全球市場，未來或可成為香港的機遇。

中亞五國推多元轉型拓商機 龐溟續指，中亞國家積極擺脫過度依賴採礦業、致力推動產業多元化和經濟改革，積極發展輕工業、製造業、物流服務、金融科技、基礎設施建設等，香港企業可以發揮優勢發掘商機。他舉例指，在物流業層面，中亞國家正積極融入國際運輸走廊，例如哈薩克正改造機場，烏茲別克發展中吉烏鐵路，香港物流企業可以提供例如物流倉儲、供應鏈網絡等服務。 設國際金融中心 提供良好營商條件 貿發局研究部環球市場首席經濟師曾詩韻補充，香港作為亞洲最大的國際金融中心，亦可解決中亞國家在大規模工業升級和基礎設施發展的大量資金需求，如為中亞的基礎、產業升級等提供銀行貸款、債券發行、創投等多元化金融支援；可利用香港的世界級黃金交易、結算及專業交割等優勢，協助中亞發展黃金及類似大宗商品的貿易。另外，香港也可為當地，提供法律、稅務、ESG及產品標準等合規諮詢服務。

曾詩韻續指，哈薩克於2018年成立阿斯塔納國際金融中心(AIFC)，採用普通法管轄、設有稅務優惠，並與中國保持強勁的貿易夥伴關係，提供良好營商條件，目前已有14家香港公司在AIFC註冊，相信繼續吸引港商到當地發展。另外，哈薩克及烏茲別克都是內地企業「出海」中亞的成熟目的地，而香港作為出海的首選平台，正正可發揮橋樑作用，協助內地企業以香港為起點，對接專業服務夥伴，開拓商機。