熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-20 13:03
更新：2026-May-20 13:03

補習老師要7歲男童口交吞精 求情稱5歲被性侵致控制他人有快感

分享：
1540320957_95.jpg

荃灣裁判法院。(資料圖片)

adblk4

補習老師在8個月期間為7歲男童上門補習時，以「訓練」為由要求男童為他口交及吞精，期間更以口罩將男童蒙眼。補習老師早前在荃灣裁判法院（暫區域法院）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，案件原定今（20日）判刑，辯方今早引述心理報告指，被告在5歲時亦曾遭男老師性侵，形成被告想控制他人及打破規則的行為模式，被告患有戀童癖，重犯機會甚高。法官譚思樂稱需時考慮案例，並關注被告案發時21歲，而男童X年僅7歲，2人有年齡差異，將案件押後至527日判刑，期間被告還押候懲。

adblk5

要求X跪下口交兼吞精

案情指，被告自20238月起上門為男童X補習，案發時X的父母均在外工作，只有家傭在家。首次事件發生在89日，當被告在X房間上課時，叫X坐在他對面，被告用自備的口罩，戴在X的眼上，讓X為他手淫，X依從。及至20243月，被告同樣用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

父母裝CCTV拍到18分鐘非禮影片

X對被要求吞下的事感到噁心，並覺得液體有味，事後告訴母親，但其母不肯定是否屬實，故未有報警。被告其後繼續向X施淫，X告知父親。父母期後在房間設置閉路電視，並監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。被告在20244月中旬被捕，警員在他身上搜出2個口罩。被告承認犯案，其行為沒得到X同意，並指當X不服從他時，他會說這是一種訓練。

adblk6

被告稱5歲時遭幼稚園男老師性侵

辯方已呈遞書面求情，指被告在大學讀酒店管理，心理報告顯示被告不善表達情感，理解社會規範有困難。被告在5歲時遭幼稚園男老師性侵，可能導致他處理人際關係時有偏差。此外，被告控制別人時會有滿足感，他為犯罪感到愧疚，願意承擔責任。辯方直言，心理報告顯示被告的重犯機會高，但被告願意接受治療。

被告吳天宇（24歲，補習老師）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，餘下4罪獲存檔法庭。案發在202389日至2024410日，九龍城某單位內，非禮年齡16歲以下的男童X

adblk7
性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖） 為性暴力受害人提供的協助｜ 為性暴力受害人提供的協助｜社會福利署、警務處、醫院管理局 為性暴力受害人提供的協助｜芷若園、風雨蘭 為性暴力受害人提供的協助｜如果你懷疑自己遭受性暴力，社工可以陪伴及為你安排以下協助

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務