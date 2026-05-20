補習老師要7歲男童口交吞精 求情稱5歲被性侵致控制他人有快感

補習老師在8個月期間為7歲男童上門補習時，以「訓練」為由要求男童為他口交及吞精，期間更以口罩將男童蒙眼。補習老師早前在荃灣裁判法院（暫區域法院）承認9項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，案件原定今（20日）判刑，辯方今早引述心理報告指，被告在5歲時亦曾遭男老師性侵，形成被告想控制他人及打破規則的行為模式，被告患有戀童癖，重犯機會甚高。法官譚思樂稱需時考慮案例，並關注被告案發時21歲，而男童X年僅7歲，2人有年齡差異，將案件押後至5月27日判刑，期間被告還押候懲。

要求 X 跪下口交兼吞精

案情指，被告自2023年8月起上門為男童X補習，案發時X的父母均在外工作，只有家傭在家。首次事件發生在8月9日，當被告在X房間上課時，叫X坐在他對面，被告用自備的口罩，戴在X的眼上，讓X為他手淫，X依從。及至2024年3月，被告同樣用口罩遮蓋X的雙眼，要求X跪低為他口交，被告射精後叫X張開口，指示X吞下。

父母裝 CCTV 拍到 18 分鐘非禮影片

X對被要求吞下的事感到噁心，並覺得液體有味，事後告訴母親，但其母不肯定是否屬實，故未有報警。被告其後繼續向X施淫，X告知父親。父母期後在房間設置閉路電視，並監察被告行為，終揭發被告要求X口交及吞精，影片顯示被告犯案時間約18分鐘。被告在2024年4月中旬被捕，警員在他身上搜出2個口罩。被告承認犯案，其行為沒得到X同意，並指當X不服從他時，他會說這是一種訓練。