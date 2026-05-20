陳美寶：數家航空公司已兩度下調貨運燃油附加費　反映機制具足夠彈性

中東局勢及航空燃油價格影響航空公司及貨運業界，運輸及物流局局長陳美寶表示，政府在過去兩個月多次與本地航空公司會面，並安排兩次本地航空公司與貨運業界的聯席會議。由於近期航空燃油價格稍為回落，數間本地航空公司已對貨運燃油附加費作出兩輪下調，反映現行機制具足夠彈性，亦有航空公司新增「中途航班」類別，以靈活回應市場需求。

民建聯立法會議員陳恒鑌在立法會大會指出，國際航空燃油價格上調一倍，但本地航空公司的貨運燃料附加費就加了四倍，短期或對貨運未必有很大影響，但對本港的航空貨運的信心，尤其小包裹的影響會較大，或令業界尋求到其他地方寄貨。選委界議員管浩鳴關注政府會否引入清晰機制，令航空公司計算附加費時更透明。