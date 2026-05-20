深圳按摩店偷港人信用卡狂碌買「小米」再放售，警拘9男女涉款40萬。

西九龍總區刑事部留意到今年第二季開始，全港多區接連發生多宗信用卡盜竊及被盜用進行大額簽帳交易的案件。經過情報分析及翻查閉路電視，警方鎖定一個盜竊集團，分別涉及尖沙咀、旺角、九龍城、黃大仙、沙田、荃灣、元朗區的18宗案件，失物總值約40萬元。

回港發現信用卡不翼而飛

調查發現，該團伙分工仔細，集團主腦首先會將盜取信用卡，然後分派給成員，隨即指示他們到各區店舖購買「小米」貴價手機，每次簽賬金額高達5萬元。隨後，集團成員即日將該批全新手機帶到一間手機舖放售套現，務求在事主發現信用卡被盜前獲益。大部分事主在收到信用卡交易短訊通知後，才發現他們的信用卡被盜。經追查後發現，受害人被盜用信用卡之前，不約而同都曾光顧過深圳按摩場所，返回香港後發現信用卡不翼而飛。