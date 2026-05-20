深圳按摩店偷港人信用卡狂碌買「小米」再放售，警拘9男女涉款40萬。

西九龍總區刑事部留意到今年第二季開始，全港多區接連發生多宗信用卡盜竊及被盜用進行大額簽帳交易的案件。經過情報分析及翻查閉路電視，警方鎖定一個盜竊集團，分別涉及尖沙咀、旺角、九龍城、黃大仙、沙田、荃灣、元朗區的18宗案件，失物總值約40萬元。
回港發現信用卡不翼而飛
調查發現，該團伙分工仔細，集團主腦首先會將盜取信用卡，然後分派給成員，隨即指示他們到各區店舖購買「小米」貴價手機，每次簽賬金額高達5萬元。隨後，集團成員即日將該批全新手機帶到一間手機舖放售套現，務求在事主發現信用卡被盜前獲益。大部分事主在收到信用卡交易短訊通知後，才發現他們的信用卡被盜。經追查後發現，受害人被盜用信用卡之前，不約而同都曾光顧過深圳按摩場所，返回香港後發現信用卡不翼而飛。
西九龍總區刑事部探員前日(18日)在將軍澳區，鎖定一名集團主腦及一名成員的行蹤，並發現他們正使用被盜的信用卡進行購物，探員即場以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名60歲持雙程證男子和一名22歲本地男子，相信他們分別為集團主腦及骨幹成員。人員亦於該名男子身上搜出3張被盜信用卡。警方其後於昨日(19日)及今日(20日)，在全港多區再拘捕3名本地男子及2名本地女子，他們年齡介乎22歲至32歲，相信皆為集團骨幹成員。
鎖定收取贓物手機店
警方亦鎖定一間涉及收取贓物的手機店舖，探員於昨日(19日)突擊搜查一間位於旺角商場的手機店舖，成功起回以被盜信用卡購買的6部手機，並且以「處理贓物」罪拘捕店舖內的兩名男東主，年齡分別為49及41歲。整個行動中共拘捕9人，他們現正被扣留調查，當中5人將會被暫控相關罪名，並於明後兩日在九龍城裁判法院提堂。
警方呼籲市民要妥善保管好個人財物，需要將自己的銀包及手袋放置在視線範圍外時要保持警覺，並採取適當保安措施。一但發現信用卡被盜，應該盡快通知發卡銀行報失，同時亦應該設定銀行交易短訊提示，盡早發現異常交易。