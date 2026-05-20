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出版：2026-May-20 21:22
更新：2026-May-20 21:22

皇后像廣場花園局部圍封作工地建隧道　發展局：力爭4年完工

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發展局指皇后像廣場南邊廣場的工程屬短期項目。(周令知攝)

發展局指皇后像廣場南邊廣場的工程屬短期項目。(周令知攝)

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中環新海濱3號用地發展商將興建行人網絡系統，包括一條連接港鐵中環站的地下行人隧道。根據發展局向中西區區議會提交的文件，工程擬於今年第三季開始，預計到2031年第二季完工。發展局表示，正積極與發展商進一步壓縮工期，年中再到中西區區議會，匯報工期最新安排和完工後廣場花園的美化工程。預計發展商不遲於2027年初開始擬建行人隧道的工程，並致力爭取提速，用4年左右時間完成該隧道工程。

發展局今日(20日)在社交平台表示，中環新海濱三號用地綜合商業項目座落維港海濱重要位置，將打造成香港的嶄新地標，並藉此契機加強中環內陸和海濱的連繫度和暢達性。發展商自2022年分兩期展開建造工程，首期發展2027年完成，餘下發展預期2032年或之前落成。

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局方指，發展項目特色之一，是通過用地由發展商興建一個四通八達、多層無障礙連接起附近公交、商廈和海濱設施的行人網絡系統，包括興建連接三號用地及港鐵中環站的新行人隧道。落成後，市民將可沿該全天候無障礙通道由港鐵中環站車站，經三號用地的商場通往其他商廈以至海濱。

發展局指皇后像廣場南邊廣場的工程屬短期項目。(周令知攝) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。(周令知攝) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。(周令知攝) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。(周令知攝) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。(周令知攝) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。(周令知攝) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場康樂及文化事務署告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。(Threads@deviantplus) 皇后像廣場花園進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場康樂及文化事務署告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。(Threads@my.central.station)

局方續指，擬建行人隧道工地位於遮打道以北的部分皇后像廣場花園，完全不影響旁邊的和平紀念碑及遮打道以南的皇后像廣場。工程須於該地點進行，是由於擬建行人隧道處於該處的地底，需在該處開洞挖掘隧道。由於工程地點屬中環核心範圍，地底的前海堤增加鑽探的複雜性，而擬建行人隧道距離地面較近亦須克服地面下陷的風險，所以有一定難度。

皇后像廣場南邊廣場工程屬短期項目

此外，皇后像廣場南邊廣場近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場康樂及文化事務署告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。發展局表示，該工程屬康樂及文化事務署的維修保養工作，屬短期完成的項目，亦是從美化環境出發，與上述隧道工程無關。

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