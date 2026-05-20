皇后像廣場花園局部圍封作工地建隧道　發展局：力爭4年完工

中環新海濱3號用地發展商將興建行人網絡系統，包括一條連接港鐵中環站的地下行人隧道。根據發展局向中西區區議會提交的文件，工程擬於今年第三季開始，預計到2031年第二季完工。發展局表示，正積極與發展商進一步壓縮工期，年中再到中西區區議會，匯報工期最新安排和完工後廣場花園的美化工程。預計發展商不遲於2027年初開始擬建行人隧道的工程，並致力爭取提速，用4年左右時間完成該隧道工程。

發展局今日(20日)在社交平台表示，中環新海濱三號用地綜合商業項目座落維港海濱重要位置，將打造成香港的嶄新地標，並藉此契機加強中環內陸和海濱的連繫度和暢達性。發展商自2022年分兩期展開建造工程，首期發展2027年完成，餘下發展預期2032年或之前落成。