水務署責小組縮換水管時間 引智管網監測 甯漢豪：滲漏率降至12.8%

本港食水管爆裂影響市民日常生活，更令交通受阻，日前青衣有居民斷水十數小時。有議員關注香港水管老化問題，及水務署於2024年底成立的跨部門專責小組之成效。發展局長甯漢豪指稱，在小組積極協調交通安排下，已成功令花園道等4個繁忙路段的換水管工程時間縮減約三成；她指，水務署近年推出不同措施，食水水管滲漏率已由2000年逾25%，下降至2025年約12.8%，並指本年度用於復修及更換水管的開支預算較去年大增逾五成。 跨部門專責小組由發展局、運輸署、路政署及警務處等組成。甯漢豪回應議員郭芙蓉質詢指，小組至今共舉行7次會議，就19項水管改善工程作施工部署，包括花園道、衛理道、窩打老道及馬頭涌道4個繁忙路段，經小組協調後，容許全日封閉部分行車線以全速施工，預計整體施工時間可平均縮短約三成，預計於2026至2027年內完成。

傳統「爆喉熱點」定義具局限性 對於19項工程中僅包含4個全港「爆喉熱點」，日前青衣大型爆喉亦未被列入熱點。甯漢豪解釋，專責小組主要職責是協調繁忙路段的交通，全港8個熱點中已有兩個完成處理，其餘亦在推進中。她承認，傳統「爆喉熱點」定義具局限性，強調水務署已改為綜合分析過往滲漏數據、使用年期、物料及實際影響程度，更具針對性地規劃施工優次，不再單一依賴熱點指標作決定，以減少爆喉對市民造成的斷水困擾。 甯漢豪提到，水務署自2015年起推出不同措施，包括「風險為本水管資產管理計劃」，截至去年底已有約584公里水管納入計劃，其中約250公里已完成修復。為加快進度，署方在2026/27財政年度的相關預算按年增加超過50%；截至去年底全港亦已設立約2,400個「智管網」監測區域，監察供水管網狀況，及早偵測滲漏並進行維修。署方正擴展「智管網」覆蓋至主幹水管及未設監測區域的分配管網，亦計劃於本財政年度向立法會申請撥款，建構「智能供水壓力管理系統」，透過動態調整水壓，在不影響供水的情況下降低爆管風險。

此外，水務署目前正進行約50公里長的水管改善工程，並準備在今年底前陸續展開另外約40公里的工程。她強調，經過多年努力，全港食水管滲漏率已由2000年的超過25%，大幅下降至現時的12.8%。 郭芙蓉：加速研發檢測機械人防患未然 郭芙蓉表示，署方已將全港爆水管個案由2000年約2,500宗大幅減至近年約20宗，工作值得肯定。但全港多區近年屢爆水管，尤其青衣鄉事會路及葵涌東北一帶情況反覆，反映現行的風險識別及更換機制仍有優化空間。她建議，賦權小組透過地區提早解說減阻力、引入非開挖技術縮短工期，以及加速研發檢測機械人防患未然。