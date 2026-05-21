宏福苑大維修基金剩1.27億 業主最快6.10收退款

大埔宏福苑業主立案法團管理人「合安管理」昨午為宏福苑業主舉行第二場網上簡介會；主要報告法團的財政狀況、退款安排等，內容與首場相同。不少業主追問退款安排，據了解，合安表示，大維修基金餘下約1.27億元，將會退還給業主，業權的唯一擁有人、遺囑執行人或遺產管理人及分權共有業權，最快於下月10日以支票形式發放首輪退款；供了3至6期基金的業戶，可獲退款1.5萬至9.8萬元不等。合安強調，業主是否將業權售予政府無損退款安排。

合安表示，已推出業主專屬網頁版面，協助了解退款等財務資料，並已於上月向所有登記之業主寄出信件，提供登入網頁的用戶名稱及密碼，已有700多戶成功登入。但有業主表示至今未收到相關信件，合安指，憑「郵政通知卡」前往大埔郵政局領取郵件，或聯絡合安尋求協助。

合安指，宏志閣多處缺損，若進行復修需3,000萬元及需時約9個月，強調屬初步技術估算，實際所需開支及工期須待完成正式招標程序後確定。有業主關注費用由宏志閣業主承擔，還是由宏福苑所有業主負責，合安稱正徵詢法律意見。